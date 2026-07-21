環境部修收費辦法 開放高碳洩漏事業使用先期專案額度

環境部今預告修正「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」，除針對首次納入碳費徵收的企業給予緩衝期，也開放高碳洩漏風險事業使用先期專案額度抵扣碳費，但抵扣比率僅0.1，扣除上限仍不得超過事業收費排放量的10％，也只能在碳費開徵後前3年內使用。

環境部修正碳費收費辦法第3條之1、自主減量計畫管理辦法第11條之一，針對首次符合碳費徵收對象條件的事業提供合理緩衝期，延至當年10月31日前提出自主減量計畫，隔年5月31日前再申報繳納碳費。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀說明，現行規定是每年5月底前繳交前一年度的碳費，如果是首次被納管的事業，會在4月底前繳交盤查報告書，確認排放量是否達二點五萬噸門檻，6月提出自主減量計畫，確認是否適用優惠費率，但盤查數據要到10月底才會完成查驗。因此，這次修法提供緩衝期，讓首次納管的事業能走完完整的盤查、查驗程序，再提出自主減量計畫及繳納碳費。

除此，環境部也修正碳費收費辦法第9條，開放高碳洩漏風險事業使用先期專案額度，但限縮扣除比率為0.1；扣除上限、期限則與則與現行規定一樣。

蔡玲儀說，政府過去曾推動先期專案減量制度，但當時的盤查及查驗方法不夠嚴謹，因此採取嚴格限制，不能在市場交易。現行碳費收費辦法明定，先期專案減量額度只能在碳費開徵後前3年內申請扣除收費排放量，扣除上限不得超過事業收費排放量的10％，而且只有非高碳洩漏風險事業可以使用。

她說，這次是鋼鐵公會反映舊制額度銜接問題，因此開放高碳洩漏風險事業使用先期專案額度，但必須打1折，扣除上限與年限則不變。

為避免重複優惠，蔡玲儀說，這次也修正自主減量計畫管理辦法第17條，明定由政府補助的減量措施，就算2030年減量效益超過原本的指定目標，原則上也不會再核給超額減量效益。