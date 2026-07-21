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陰囊腫大以為疝氣…12歲男童檢查竟是精索靜脈曲張 恐影響生育能力

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基兒童外科醫師許耀仁表提醒，青春期男孩若發現陰囊腫大、兩側睪丸大小不對稱，或摸到如蚯蚓，應及早就醫檢查。圖／彰基提供
彰基兒童外科醫師許耀仁表提醒，青春期男孩若發現陰囊腫大、兩側睪丸大小不對稱，或摸到如蚯蚓，應及早就醫檢查。圖／彰基提供

彰化一名12歲男童洗澡時，發現左側睪丸腫大，家長原本以為是疝氣，帶到彰基兒童醫院檢查後，才發現是容易影響睪丸發育的「精索靜脈曲張」，利用新引進的「3D 4K ICG智慧導航影像系統」完成微創手術，協助醫師精準辨識血管與淋巴管，術後恢復良好，家長也安心不少。

負責治療的彰基兒童外科醫師許耀仁表示，精索靜脈曲張是因精索靜脈擴張所致，與疝氣不同，患者陰囊表面常可見或摸到如蚯蚓般彎曲隆起的血管，好發於青春期及成年男性，盛行率約10%至20%，其中約9成發生於左側。

由於多數患者沒有明顯症狀，容易被忽略，但若長期未治療，可能導致睪丸周圍溫度升高，影響睪丸發育與功能，嚴重時甚至造成睪丸萎縮，影響生育能力。

許耀仁提醒，青春期男孩若出現陰囊腫大、兩側睪丸大小不對稱，或摸到蚯蚓狀血管隆起，應及早就醫檢查。確診後，建議至少每半年接受一次超音波追蹤，定期測量睪丸大小；若已出現睪丸萎縮，應及早接受手術，以降低對睪丸發育及生育功能的影響。

彰基兒童醫院副院長傅玉瑋指出，兒童血管及淋巴管細小脆弱，傳統手術主要仰賴醫師肉眼辨識，增加手術難度與風險。新引進的3D 4K ICG智慧導航影像系統結合超高畫質、立體視野及近紅外線螢光導航技術，可即時清楚顯示淋巴管走向，協助醫師精準結紮病變靜脈，同時完整保留淋巴管，有效降低術後陰囊水腫等併發症風險，提升手術安全性。

院方表示，這套系統啟用後，已成功應用於多例精索靜脈曲張手術，未來也將擴大運用於兒童泌尿系統重建、生殖、肝膽及腫瘤切除等複雜微創手術，持續提升兒童外科醫療品質與照護水準。

彰基兒童醫院表示，自引進「3D 4K ICG智慧導航影像系統」以來，已將此技術應用於多例精索靜脈曲張手術，已成功應用於多例精索靜脈曲張手術。圖／彰基提供
彰基兒童醫院表示，自引進「3D 4K ICG智慧導航影像系統」以來，已將此技術應用於多例精索靜脈曲張手術，已成功應用於多例精索靜脈曲張手術。圖／彰基提供

彰化 疝氣

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