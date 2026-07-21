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花燈工藝保存者蕭在淦辭世 文化部將呈請總統褒揚

中央社／ 台北21日電
新竹市傳統工藝「花燈」保存者蕭在淦（圖）20日辭世，享耆壽99歲，21日才剛公布獲得第7屆文化資產保存獎「保存傳承類」肯定，文化部將呈請總統明令褒揚。圖／中央社（文化部提供）
新竹市傳統工藝「花燈」保存者蕭在淦（圖）20日辭世，享耆壽99歲，21日才剛公布獲得第7屆文化資產保存獎「保存傳承類」肯定，文化部將呈請總統明令褒揚。圖／中央社（文化部提供）

新竹市傳統工藝「花燈」保存者蕭在淦昨（20）日辭世，享耆壽99歲，文化部將呈請總統明令褒揚。

根據文化部發布新聞稿，文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，「花燈」是瀕危的無形文化資產，蕭在淦長年致力傳承與推廣，為傳統工藝保存奠定深厚基礎，且剛獲第7屆國家文化資產保存獎「保存傳承類」肯定。

新聞稿指出，蕭在淦1927年出生，自幼即對花燈特別感興趣，10歲開始跟隨父親蕭清乞學作花燈，1970年代，蕭在淦結束商業經營，專心投入花燈製作，其精通竹篾、鐵絲等骨架製作，掌握糊紙、縫布、彩繪、雕塑等多項工藝技法，並結合傳統燈藝、現代材料及動態機械技術，展現傳統與創意並重的精神。

蕭在淦自1990年起開始自行製作花燈參賽，於1991至1993年連續3年榮獲新竹都城隍廟元宵花燈競賽特優獎，並因而獲頒金匾獎「金門保障」複刻小匾額殊榮，更是新竹都城隍廟元宵燈會第一位獲此匾額的傑出藝師。

蕭在淦的工坊於2006年入選行政院文化建設委員會（現文化部）評定「台灣工藝之家」，成為花燈藝術保存與推廣的重要據點。新竹市政府於2024年登錄「花燈」為傳統工藝，並認定蕭在淦為保存者。

文化部表示，蕭在淦專研傳統花燈製作70餘年，是台灣傳統花燈的重要代表人物，除多次榮獲全國性花燈競賽首獎及參與大型展覽，手藝精巧、作品細緻，是台灣少數花燈製作手藝精湛的藝師。

蕭在淦長期投入傳統花燈工藝的保存與創新，為台灣花燈史上重要的技術突破者，兼顧傳統技法、藝術創作與技藝薪傳，對於無形文化資產的保存傳承深具貢獻。

文化部

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