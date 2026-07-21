光陽Ionex資費風波…車主控違背終生免基本費承諾 投訴消保官

機車大廠光陽旗下電動車Ionex。圖：翻攝自Ionex官網

機車大廠光陽旗下電動車Ionex車主電池調整資費案糾紛，車主不滿業者強制簽新約，片面取消終身免基本費優惠風波擴大，光捷公司回應依市場機制調整資費，桃園市多位Ionex車主向市府消保官投訴，業者片面違背終生免基本費承諾、大幅調漲費率成本，車主形同被綁架，業者違反誠信原則，涉及廣告不實、違反公平交易法。

消保官兼消費者保護室主任彭新澍今(21)日指出，光陽電動機車Ionex資費調案，全國申訴案總共154件，桃園市申訴案共19件，占全國12%不少，桃園市申訴案其中1案車主第二次申訴，經與光捷公司協商，雙方未獲共識，協商不成立，另外，桃園車主向消保官檢舉光陽電動機車涉及廣告不實，消保官依違反消保法第12條平等互惠原則，將提報公平會調查認定。

葉姓讀者向《桃園電子報》投訴，2年前，他因上市場買菜需求，選購電動機車，當時光陽Ionex店家承諾電池「終身免基本費」、月租299元，他因此放棄買Gogoro，改買光陽電動機車，未料2年後，業者片面解約，要求簽新約，月租518元，他向店家申訴無效，轉向消基會投訴，已知很多車主網路串聯投訴自救，業者違背誠信原則，車主如果不簽新約續租，電動機車等於報廢，業者作法是在欺騙消費者。

Ionex車主表示，光陽宣布原本以「安時（Ah）」計價收費模式，改為「度數（kWh）」計價，或是直接調漲使用資費，造成車主負擔增加，根本違反合約誠信原則。消基會也批評業者片面要求車主換約行為，「違背誠實信用原則」，讓消費者淪為「電池人質」，呼籲政府應儘速訂定電池服務契約規範。

彭新澍表示，Ionex車主的訴求認為業者當初主張終身免基本費，計算方式用安時計算，如今片面改成度數計算，消費者費率大漲，業者如今還說契約2年到期，「其實有點矛盾」，許多車主當初是看到終身免基本費，才被吸引簽契約，電池與燃油不同，燃油可到全國加油，Ionex車主若不用光陽的電池，車子如同報廢，業者2年改資費、大幅增加費用，消費者覺得受到欺騙。

光捷公司在協商中主張業者5年沒有漲價，是依照市場機制調整資費。彭新澍表示，消費者提出當初合約是終身免基本費，認為「當初就是因為低資費而選用光陽電動機車」，光陽調漲資費，違反當初合約誠信精神，業者不能說今年漲多少消費者就要接受。

如今電動機車電池主管單位歸屬不明，建議行政院召集交通、經濟部共同制訂交換電池定型化契約記載事項，讓全國電動機車車主有可遵循的規範，避免糾紛。

本文章來自《桃園電子報》。原文：光陽Ionex資費大漲！車主控違背終生免基本費承諾 投訴桃園消保官