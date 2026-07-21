行政院工程會審議通過「蘇花安」東澳南澳段基本設計 力拚121年通車

「台9線蘇花安計畫-東澳南澳段」的基本設計今天經行政院公共工程委員會審議後「原則通過」，工程會主委陳金德今與地方人士進行現勘時，要求交通部依審議意見儘速完成修正，落實設計、發包及施工各階段進度控管，力拚民國121年全線通車為目標。

陳金德政委今天率行政院交通環境資源處、交通部、公路局、縣政府及專家學者等單位，審議會勘「台9線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安計畫）」。這次完成基本設計審議的東澳-南澳段工程全長約9.47公里，其中隧道4.59公里、橋梁3.52公里、路堤1.36公里，工程經費約395億元，由於工程穿越山區複雜地形，包含長隧道、大型橋梁等重大工項，施工挑戰極高。

陳金德表示，宜蘭與花蓮間交通是東部居民往返北部及銜接西部的重要命脈，也是東部產業發展、防災救援及民生運輸的關鍵廊道；其中東澳至南澳台9丁線長期受地震、豪雨及落石影響，災害發生時經常造成交通中斷，凸顯提升道路安全迫切性。

陳金德指出，蘇花安將改善東澳至南澳、和平至和中、和仁至崇德等尚未完成安全提升的路段，補齊蘇花公路安全路網最後一塊拼圖，並與既有蘇花改串聯，形成更安全、穩定且具韌性的東部聯外道路系統，降低天然災害造成交通中斷風險，讓花東居民享有安全可靠的交通。

他說，蘇花安未來將與國道5號銜接蘇花改公路建設計畫配合，串聯北宜及花東高快速運輸系統，再結合高鐵延伸宜蘭計畫，逐步建構西部與東部更完整交通網絡，他要求交通部依審議意見強化地質、水文及邊坡風險評估，加速用地取得、鐵路配合工程及跨機關協調等前置作業，如期如質完成建設，也期許中央與地方攜手合作打造安全、高效且具韌性的東部交通廊道。