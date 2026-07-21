預防長輩站不穩、摔跤 北市2路線公車試辦「延遲3秒起步」

為讓長輩出門搭乘交通運輸更加友善，北市今年7月起於民權幹線、內湖幹線試辦「延遲3秒起步」，透過電動公車設備設定，在車門關閉後延遲3秒才輸出動力，交通局長謝銘鴻說，高齡人口持續攀升，目前持敬老愛心卡搭公車者，約有近25%，代表每4人就有1名長者，摔傷比例可能也會隨之上升，盼透過相關宣導、政策，給予長輩更安全乘車環境。

隨著高齡化時代來臨，各縣市長者人口逐年增加，近年來更鼓勵長者多走出戶外，並提高交通運輸相關補助，公運處統計，敬老愛心卡搭乘比例已達23%，不過安全問題也逐步被重視，包含公車上車未站穩摔車、上下車跌傷、公車死角釀成死傷意外等，交通局與北市公車聯營管理委員會攜手靖娟舉辦「公車友善心運動」長者宣導活動。

交通局公運處業務稽查科長郭建辰表示，長者在公車上摔傷案件中，約有6成發生於上車後尚未握穩扶手、坐定位，或仍在找悠遊卡刷卡時，公車就已起步；交通局自3日起在民權幹線、內湖幹線試辦「延遲3秒起步」，透過電動公車設備設定，在車門關閉後延遲3秒才輸出動力，目前各已完成5輛車裝設，預計8月完成2條路線共約60多輛電動公車上線。

郭建辰說，延遲3秒是考量到公車各路線運轉時間，也擔心會造成公車起步時間過長，後續將視試辦成效滾動檢討是否調整秒數，若效果良好也將擴大實施；不過由於需透過車輛系統設定，目前僅適用於電動車、油車無法導入。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰指出，常接到長者反映搭公車有時會遇到開得較快、較急，容易站不穩、抓不牢非常危險，最好的方法就是緩衝。協助長者建立正確乘車習慣，提升自我保護能力的同時，也會透過教育訓練提醒公車駕駛，牢記「不快不急、專注確認」的簡易口訣；北市公車聯營管理委員會主委李博文說，很多長者會搭公車去找朋友聊天、散心、爬山、泡溫泉、就醫等，四處趴趴走，但不能否認的是，隨著年齡增長，身體機能開始退化，反應不如以往，乘車安全更顯重要。