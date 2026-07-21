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家人突倒下中風還是腦出血？醫示警千萬別做4事：躺下保持「活命姿態」

聯合新聞網／ 綜合報導
家人昏倒不適示意圖。圖／AI生成
家人昏倒不適示意圖。圖／AI生成

家人突然倒下，是中風還是腦出血？胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，兩者可能出現臉歪、手腳無力、說話不清等相似症狀，在家無法僅憑外觀判斷，必須送醫接受腦部電腦斷層檢查才能確認。只要出現疑似警訊，就應立即當作最高等級的中風或腦出血處理，把握時間撥打救護服務專線，千萬不要繼續觀察等待。

黃軒建議先進行「FAST」測試。「F」是請患者微笑，觀察是否嘴角下垂、臉部不對稱；「A」是請患者雙手向前平舉10秒，看是否有一側無力垂下；「S」是請患者說一句簡單的話，留意是否大舌頭、答非所問或完全無法說話；「T」則是立刻記下發病時間並撥打救護服務專線，任何一項突然出現都不應繼續等待觀察。

此外，若突然出現「一生最嚴重的頭痛」、反覆嘔吐、嗜睡、混亂、叫不醒、抽搐、昏倒、站不穩、一側手腳麻木無力、脖子僵硬或症狀在數分鐘內快速惡化，也要高度懷疑顱內出血，尤其是雷擊般劇烈頭痛合併嘔吐、意識下降，更不能輕忽。

等待救護車期間，應記錄症狀開始或最後正常的時間，讓患者安靜躺下保持「活命姿態」，意識清醒時可平躺或側躺、稍微墊高頭部並鬆開緊身衣物，絕對不要走動；若嘔吐或失去意識但仍有正常呼吸，應輕輕轉為側躺，讓嘔吐物順流而出。

黃軒強調4大禁忌，第一，千萬不要餵水、食物、保健品，以免吞嚥困難造成嗆傷；第二，也不可自行給藥物或阿斯匹靈，阿斯匹靈恐致腦出血加重出血。若患者沒有正常呼吸，應依救護人員電話指示進行心肺復甦術，並請他人取來AED。

送醫前也可備妥健保卡、身分證、藥袋與平常用藥，尤其要告知是否服用抗凝血藥物。第三，不要搖晃、拍打、按摩或針刺放血；第四，也不要自行開車送醫，即使症狀一度恢復，也不能取消救護車，以免錯過搶救時機。

中風 醫師

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