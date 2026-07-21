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iPASS MONEY App強化票證購買功能 手機即可購買全台TPASS月票

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
一卡通21日宣布一卡通 iPASS MONEY App功能再升級，全面支援購買全台TPASS通勤月票方案，透過手機即可完成月票購買及票卡設定，打造更便利的智慧通勤體驗。聯合報系資料照
一卡通21日宣布一卡通 iPASS MONEY App功能再升級，全面支援購買全台TPASS通勤月票方案，透過手機即可完成月票購買及票卡設定，打造更便利的智慧通勤體驗。聯合報系資料照

一卡通21日宣布一卡通 iPASS MONEY App功能再升級，全面支援購買全台TPASS通勤月票方案，透過手機即可完成月票購買及票卡設定，打造更便利的智慧通勤體驗。

iPASS MONEY App支援全台TPASS月票方案，涵蓋「北北宜」、「基隆市境內」、「桃竹竹苗」、「中彰投」、「雲嘉南」、「宜花東」及「澎湖」等各縣市區域型通勤月票方案，開啟App內「票卡感應機」功能，即可完成月票購買與過卡設定，省去前往服務據點排隊的時間。除MeNGo方案縣市如嘉義、台南、高雄、屏東等需使用指定儲值卡購買方案外，其餘縣市方案皆可透過一卡通PLUS票卡完成月票購買。

一卡通表示，iPASS MONEY App目前用戶數已突破720萬，為全台用戶數最多的電子支付品牌之一，持續整合交通與支付服務，提供包含好友轉帳、生活繳費、TWQR 掃碼支付、票卡交易查詢、即時加值及TPASS月票購買等多元功能，一支手機即可完成生活大小事，落實一站式數位支付體驗。

隨著TPASS政策持續鼓勵民眾以公共運輸作為日常通勤方式，一卡通也同步串聯永續生活理念，推出「一卡通綠點」回饋機制。民眾每搭乘一趟大眾運輸即可累積0.1點綠點，1點即可折抵1元，可使用於交通費、生活繳費、三大超商、公益捐款及綠色消費等多元消費場域，未來折抵範圍也將持續擴大，打造更完整的綠色點數循環經濟。

一卡通 儲值卡 TPASS

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