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未來2天山區防大雨！熱帶系統醞釀 估24日增強為熱帶性低氣壓
氣象署今天表示，明天、23日午後山區續防大雨。預測菲律賓東方海面的熱帶系統於24日前後有機會增強為熱帶低壓，不排除發展為第12號颱風「紅霞」，24日起外圍水氣移入將使雨區擴大。
中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天、23日天氣相對穩定，各地大多為多雲到晴，午後桃園以北、南投、雲林以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，各地山區仍要注意局部大雨。
黃恩鴻指出，目前在菲律賓東方海面有一個熱帶系統正在醞釀，預估24日左右會增強為熱帶性低氣壓，接著穿過菲律賓進入南海，進入南海之後仍有增強的空間，不排除成為今年第12號颱風「紅霞」，預測路徑將朝廣東移動，對台灣沒有直接影響。
黃恩鴻表示，24、25日因熱帶性低氣壓外圍雲系水氣移入，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
黃恩鴻說，26日至28日南方雲系北移，環境轉偏南風，花東、南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
氣溫方面，黃恩鴻提到，未來一周未降雨前偏熱，各地高溫約攝氏33至35度，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷仍要留意局部36度以上高溫。今天最高溫為台東縣鹿野鄉37.7度，主要是因為有焚風發生。
黃恩鴻提醒，25、26日東半部、西南部沿海、恆春半島及澎湖注意長浪發生。
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