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失智、PAC病人納入長照3.0分服務 衛福部推「一生一次免費ACP」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台北醫學大學衛生福利政策研究中心舉辦「長照3.0政策藍圖與高齡照顧新趨勢與展望」研討會，凝聚政策、實務、學界與社會多元的對話與共識。記者廖靜清／攝影
台北醫學大學衛生福利政策研究中心舉辦「長照3.0政策藍圖與高齡照顧新趨勢與展望」研討會，凝聚政策、實務、學界與社會多元的對話與共識。記者廖靜清／攝影

台灣已正式邁入超高齡社會，面對高齡人口快速增加，失能、失智人口持續攀升，衛福部於2025年開始分階段推動「長照3.0 十年計畫」，除了擴大服務對象，更強化醫療與長照整合、導入智慧科技照顧、提升家庭支持，並規畫特定對象可享有「一生一次免費預立醫療照護諮商」（ACP），希望打造更完整、更具韌性的長照體系。

衛福部長期照顧司長祝健芳於台北醫學大學衛生福利政策研究中心舉辦的「長照3.0政策藍圖與高齡照顧新趨勢與展望」研討會上表示，根據推估，2026年全台失能人口將達92.3萬人，至2035年將增加至129.6萬人，10年間增加超過37萬人。65歲以上失智人口也將接近40萬人，未來仍將持續攀升，顯示長照需求只會愈來愈高。

回顧長照2.0推動近十年成果，截至2025年，長照經費已由2016年的49.5億元提高至926億元，服務人數由9萬人成長至87萬人，照顧服務人力突破10萬人，全國長照據點增加至近1.6萬處，醫院出院銜接長照服務時間更由2017年平均51天縮短至4天，顯示長照服務量能已有大幅提升。

祝健芳指出，長照3.0新制最大亮點之一，是擴大服務對象。除原有65歲以上失能老人、失能身心障礙者、55歲以上失能原住民及50歲以上失智失能者外，也新增納入年輕型失智且失能者、急性後期整合照護（PAC）失能患者，以及符合資格的失能外國專業人才，讓更多有照顧需求者能及早獲得長照服務。

醫療與長照的無縫接軌，也是長照3.0的重要改革方向。祝健芳說，衛福部規畫2026年起，醫院除完成長照需求評估外，也將新增完成簡易照顧計畫的任務，並視醫院量能協助直接媒合長照服務，提高出院當日銜接長照的獎勵機制，希望未來病人返家後即可立即接受照顧，不再因等待流程而延誤黃金復能期。

另外，急性後期整合照護（PAC）計畫也將同步擴大，放寬收案條件、增加服務場域，並加強與長照系統銜接，讓中風、骨折、重大手術後等病人能在返家前完成復健與功能恢復，降低再次住院及失能風險。

在家庭支持方面，長照3.0擴大喘息服務、推動互助喘息試辦計畫、建立長照、失智及身障共融據點，並持續推動住院整合照護，減少家屬往返醫院陪病的負擔。祝健芳表示，政府鼓勵企業營造友善職場，提供彈性工時、托老服務及職務再設計，讓照顧者能兼顧工作與家庭，避免因照顧而退出職場。

「安寧善終」首次被納入長照3.0核心政策，祝健芳強調，針對特定疾病患者或符合資格的長照服務對象，提供一生一次免費預立醫療照護諮商（ACP），協助民眾及家屬及早討論人生末期醫療選擇，尊重個人自主決定，也將持續擴大安寧照護服務量能及推動生命教育。

衛福部長期照顧司長祝健芳表示，長照3.0已分階段推動，希望全面強化民眾的照護支援。記者廖靜清／攝影
衛福部長期照顧司長祝健芳表示，長照3.0已分階段推動，希望全面強化民眾的照護支援。記者廖靜清／攝影

長照 衛福部 失智

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