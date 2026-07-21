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打造「生殖銀行概念形象館」 張永玲領軍攜手光田醫院照護女性健康

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
三神生殖中心今天正式啟用，攜手光田醫院打造女性全生命周期健康照護。圖／光田醫院提供
三神生殖中心今天正式啟用，攜手光田醫院打造女性全生命周期健康照護。圖／光田醫院提供

全台不孕症領域達文西婦科手術經驗豐富女性醫師之一的張永玲領軍，打造「生殖銀行概念形象館」，今天在台中光田醫院設立全新品牌「三神生殖中心」，今天成立並揭牌。整合多科資源，陪伴女性從健康管理、孕前準備、備孕、生殖治療到迎接新生命，提供完整且連續的健康照護。

這座生殖中心「生殖銀行概念形象館」，透過沉浸式空間設計、生殖醫學展示、液態氮保存設備及多媒體互動展示，將平時較少接觸的生殖醫療流程、凍卵與生育保存知識，以更容易理解的方式呈現，希望讓女性在沒有壓力的情況下，更認識自己的身體，也更了解生育健康。

張永玲醫師表示，三神提出「生育健康管理」的全新理念，希望未來生育健康檢查能逐步成為健康檢查的一部分，期待企業能將生育健康納入員工健康福利，讓健康管理不只照顧現在，也為未來做好準備。

近年凍卵、生育自主、生育健康管理等議題逐漸受到重視，生殖醫學也正從「治療不孕」走向「預防、管理與規劃」。張永玲醫師表示，女性健康照護應該從疾病發生之前就開始介入，透過完整評估、跨專科整合與長期陪伴，協助女性在人生不同階段做出最適合自己的選擇，而不是等到面臨生育困難時才尋求醫療協助。

三神生殖中心攜手光田醫院，共同打造360度女性健康照護生態圈，整合高端健康檢查、生育健康管理、生殖醫學、婦科診療、達文西微創手術、中醫調理、新陳代謝管理、懷孕、生產、產後照護及托育資源，提供女性從預防、診斷、治療到照護的一站式醫療服務。

達文西微創手術不只是治療婦科疾病，更希望在治療子宮肌瘤、子宮內膜異位症等疾病時，盡可能保留女性未來的生育能力；高端健康檢查協助女性提早掌握健康與生育力，中醫及新陳代謝管理從體質調理出發，建立更完整的健康照護模式。

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