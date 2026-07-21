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雲林爆今年首例日本腦炎！58歲男眼神渙散走路不穩送ICU 住家旁有鴿舍

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣出現今年首例日本腦炎個案，經疫調發現個案住家附近有鴿舍，是病媒蚊活動的高風險場域，衛生局已掛燈防治。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣出現今年首例日本腦炎個案，經疫調發現個案住家附近有鴿舍，是病媒蚊活動的高風險場域，衛生局已掛燈防治。圖／雲林縣衛生局提供

疾管署今公布國內新增3例日本腦炎確定病例，分別位於桃園市蘆竹區2例及雲林縣口湖鄉1例，均為男性。雲林縣衛生局表示，口湖鄉一名58歲男子有中風病史，7月2日走路明顯不穩、眼神渙散，急診就醫後轉至加護病房治療，採檢送驗為日本腦炎，目前仍在治療中，個案住家附近有鴿舍，已設置誘蚊燈、加強病媒蚊監測。

雲林縣衛生局長曾春美表示，口湖鄉一名58歲男子有中風病史，平時走路稍微不穩，7月2日家人發現男子走路明顯不穩、眼神散漫、感覺想嘔吐及無力狀況 ，由家人通知119救護車載至嘉義長庚急診觀察，隔天轉至加護病房治療，目前仍在加護病房治療中。

該名男子為雲林縣今年首例日本腦炎個案，衛生局表示，同住家人目前健康狀況良好，疫調發現個案住家附近約50公尺處有鴿舍，因日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，並在豬舍、其他動物畜舍等病媒蚊高風險場所活動，已掛燈防治並對家人完成衞教。

曾春美呼籲，民眾儘量避免於清晨或傍晚等病媒蚊活動時段，在豬舍、其他動物畜舍等病媒蚊高風險場所活動，如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。

預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。

雲林縣出現今年首例日本腦炎個案，經疫調發現個案住家附近有鴿舍，是病媒蚊活動的高風險場域，衛生局已掛燈防治。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣出現今年首例日本腦炎個案，經疫調發現個案住家附近有鴿舍，是病媒蚊活動的高風險場域，衛生局已掛燈防治。圖／雲林縣衛生局提供

雲林縣出現今年首例日本腦炎個案，衛生局呼籲，民眾儘量避免於清晨或傍晚等病媒蚊活動時段，在豬舍、其他動物畜舍等病媒蚊高風險場所活動。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣出現今年首例日本腦炎個案，衛生局呼籲，民眾儘量避免於清晨或傍晚等病媒蚊活動時段，在豬舍、其他動物畜舍等病媒蚊高風險場所活動。圖／雲林縣衛生局提供

日本腦炎 雲林

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