快訊

謝賢昔離婚甄珍痛徹心扉！「飆車上山暴哭」 曾闢謠劉家昌非橫刀奪愛

曳引車跨上護欄！國1南下彰化路段3車連環追撞 含孕婦共2人受傷送醫

駕車肇事挨告過失傷害！小甜甜今調解付12萬換撤告 被問態度轉變反應曝

聽新聞
0:00 / 0:00

先期專案額度4400萬噸未用 環境部放寬使用資格

中央社／ 台北21日電

環境部今天預告修正碳費收費辦法條文修正草案，針對目前全台約4400萬噸未使用的先期專案額度，開放高碳洩漏風險事業抵扣碳費，但折抵比率加嚴至0.1，需於3年內用罄。

環境部今天預告修正「碳費收費辦法」第9條，增訂允許高碳洩漏風險事業單位使用先期專案，然而加嚴可使用的上限。

所謂的「先期專案」指的是2010年至2015年期間，事業單位依原行政院環境保護署「溫室氣體先期專案暨抵換專案推動原則」取得的歷史減量額度。然而先期專案並未經過完整的「可量測、可報告、可驗證（MRV）」原則，因此與現行的自主減量計畫等所取得的減量額度不通用。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀告訴中央社記者，截至目前先期專案仍存有約4400多萬噸，以電子業、傳產為主；用途包含開發單位進行環評時的抵換量，另外也有部分用於抵減碳費。

根據現行碳費收費辦法，雖然先期專案可用於抵扣碳費，但額度必須按0.3的扣除比率（每10噸碳僅能抵3噸）、且於碳費開徵後3年內須用罄；此外，若事業單位屬於高碳洩漏風險事業，則不可使用先期專案額度。

蔡玲儀解釋，本次修法開放高碳洩漏風險事業可用先期專案抵扣碳費，然而額度必須按0.1的扣除比率，也就是每10噸碳僅能抵1噸，且扣除上限不得超過事業收費排放量的10%，同樣必須在3年內使用完畢。

蔡玲儀說，雖然鋼鐵公會等業界曾反映先期專案不要設限在3年內用完，然而考量這些額度真的太老舊，因此保留3年條款，但開放讓高碳洩漏風險事業也可以使用。

碳費 環境部

延伸閱讀

環部鬆手 老碳權有新出路

全球首個碳關稅／歐盟碳關稅衝擊7500企業 首批納管鋼鐵、鋁原料

全球首個碳關稅／建立碳交易制度 各國掀碳改革大戰

碳關稅衝擊浮現／歐盟碳稅上路 「台灣真正挑戰 是減碳速度」

相關新聞

雨勢升級雨區擴大！16縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午14時50分針對16縣市發布豪雨及大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(21)日新北市及桃園市山區有局部大雨或豪雨，新竹以北、南投地區及苗栗、中南部、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風、山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

現在才知道！他驚呼「換腎變3腎」 網嘆：器官出事就是一輩子

你知道所謂的「換腎」並非換上新腎嗎？日前一名網友在臉書社團發文，說他一直以為換腎手術是把壞掉的腎切掉，再接上一顆新的，沒想到竟然是把好的腎臟直接裝上去，變成擁有「三個腎」...

住家附近皆有鴿舍、畜牧場…日本腦炎增3病例 1人還在ICU搶救中

國內日本腦炎疫情正值流行期，疾管署今公布本周國內新增3例日本腦炎確診病例，有2例住在桃園蘆竹、1例居住於雲林口湖鄉，而雲林案例目前還在加護病房救治。疾管署指出，3名新增案例的住家附近都有鴿舍或豬舍、畜牧場、水塘及溝渠等高風險場域，呼籲居住在高風險環境的民眾，近期一定要格外注意...

失智、PAC病人納入長照3.0分服務 衛福部推「一生一次免費ACP」

台灣已正式邁入超高齡社會，面對高齡人口快速增加，失能、失智人口持續攀升，衛福部於2025年開始分階段推動「長照3.0 十年計畫」，除了擴大服務對象，更強化醫療與長照整合、導入智慧科技照顧、提升家庭支持，並規畫特定對象可享有「一生一次免費預立醫療照護諮商」（ACP），希望打造更完...

雲林爆今年首例日本腦炎！58歲男眼神渙散走路不穩送ICU 住家旁有鴿舍

疾管署今公布國內新增3例日本腦炎確定病例，分別位於桃園市蘆竹區2例及雲林縣口湖鄉1例，均為男性。雲林縣衛生局表示，口湖鄉一名58歲男子有中風病史，7月2日走路明顯不穩、眼神渙散，急診就醫後轉至加護病房治療，採檢送驗為日本腦炎...

孩子暑假打球突頭暈噁心 醫示警「熱衰竭警訊」：家長漏做1重要大事

暑假一到，孩子們最期待的就是衝到球場奔跑、到泳池玩水或在戶外活動一整天。許多家長會提醒孩子戴帽子、擦防曬並注意安全，卻常常漏掉最基本也最重要的事「喝水」。黃軒醫師在臉書示警，炎熱潮濕的夏天，運動時最容易被忽略的危險並非跌倒或肌肉痠痛，而是「沒有及時補水」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。