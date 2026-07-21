先期專案額度4400萬噸未用 環境部放寬使用資格

環境部今天預告修正碳費收費辦法條文修正草案，針對目前全台約4400萬噸未使用的先期專案額度，開放高碳洩漏風險事業抵扣碳費，但折抵比率加嚴至0.1，需於3年內用罄。

環境部今天預告修正「碳費收費辦法」第9條，增訂允許高碳洩漏風險事業單位使用先期專案，然而加嚴可使用的上限。

所謂的「先期專案」指的是2010年至2015年期間，事業單位依原行政院環境保護署「溫室氣體先期專案暨抵換專案推動原則」取得的歷史減量額度。然而先期專案並未經過完整的「可量測、可報告、可驗證（MRV）」原則，因此與現行的自主減量計畫等所取得的減量額度不通用。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀告訴中央社記者，截至目前先期專案仍存有約4400多萬噸，以電子業、傳產為主；用途包含開發單位進行環評時的抵換量，另外也有部分用於抵減碳費。

根據現行碳費收費辦法，雖然先期專案可用於抵扣碳費，但額度必須按0.3的扣除比率（每10噸碳僅能抵3噸）、且於碳費開徵後3年內須用罄；此外，若事業單位屬於高碳洩漏風險事業，則不可使用先期專案額度。

蔡玲儀解釋，本次修法開放高碳洩漏風險事業可用先期專案抵扣碳費，然而額度必須按0.1的扣除比率，也就是每10噸碳僅能抵1噸，且扣除上限不得超過事業收費排放量的10%，同樣必須在3年內使用完畢。

蔡玲儀說，雖然鋼鐵公會等業界曾反映先期專案不要設限在3年內用完，然而考量這些額度真的太老舊，因此保留3年條款，但開放讓高碳洩漏風險事業也可以使用。