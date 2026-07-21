環境部修法 首度繳碳費允予緩衝期

環境部今日預告碳費收費辦法及自主減量計畫管理辦法修正草案，為首度納管的排碳大戶提供合理緩衝期；然而，若事業單位碳排放量在2.5萬噸上下起伏，則不適用此緩衝條款。

依據「氣候變遷因應法」，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力業與製造業（排碳大戶），每年5月底前需依前一年的排放額度繳交碳費。

環境部今天預告修正「碳費收費辦法」第3條之1，以及「自主減量計畫管理辦法」第11條之1、第17條，廣徵各界意見。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀告訴中央社記者，本次修正是針對首次納管的排碳大戶，明訂其繳費、提自主減量計畫的期限。

依規定，事業單位每年4月底前應繳交前1年度的碳盤查結果。蔡玲儀解釋，本次修正為首次跨過2.5萬噸門檻的事業單位提供合理緩衝期，由於碳盤查結果需於10月30日前經查驗機構查驗確認，故可延至次一年度申報繳納碳費。

簡而言之，若事業單位於民國115年首次辦理114年溫室氣體排放量盤查、登錄及查驗，應於116年5月底前申報繳納碳費。

蔡玲儀說，在此期間，若首度納管的排碳大戶有意提出自主減量計畫，期限可由原訂的6月30日之前延至同年10月底。相關修正並非免除事業單位繳費責任，而是提供合理緩衝期，使其能完成盤查查驗、財務規劃及自主減量計畫申請後，再依規定申報繳納碳費。

蔡玲儀強調，若事業單位碳排放量在2.5萬噸上下起伏，則不適用此緩衝條款；但若原本已提過的自主減量計畫則可延續使用。

就自主減量計畫部分，蔡玲儀補充，由於「溫室氣體管理基金收支保管及運用辦法」明訂，碳費可用於協助輔導與補助減量措施，這些經補助所產生的減量額度，不得納入自主減量計畫的成果之中。