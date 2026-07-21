快訊

創券商裁罰最高紀錄！台新證券系統頻當機 金管會重罰360萬

駕車肇事挨告過失傷害！小甜甜今調解付12萬換撤告 被問態度轉變反應曝

離進場價仍遠…國巨股價腰斬 這家建商持股帳面價值蒸發約2億元

聽新聞
0:00 / 0:00

環境部修法 首度繳碳費允予緩衝期

中央社／ 台北21日電

環境部今日預告碳費收費辦法及自主減量計畫管理辦法修正草案，為首度納管的排碳大戶提供合理緩衝期；然而，若事業單位碳排放量在2.5萬噸上下起伏，則不適用此緩衝條款。

依據「氣候變遷因應法」，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力業與製造業（排碳大戶），每年5月底前需依前一年的排放額度繳交碳費。

環境部今天預告修正「碳費收費辦法」第3條之1，以及「自主減量計畫管理辦法」第11條之1、第17條，廣徵各界意見。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀告訴中央社記者，本次修正是針對首次納管的排碳大戶，明訂其繳費、提自主減量計畫的期限。

依規定，事業單位每年4月底前應繳交前1年度的碳盤查結果。蔡玲儀解釋，本次修正為首次跨過2.5萬噸門檻的事業單位提供合理緩衝期，由於碳盤查結果需於10月30日前經查驗機構查驗確認，故可延至次一年度申報繳納碳費。

簡而言之，若事業單位於民國115年首次辦理114年溫室氣體排放量盤查、登錄及查驗，應於116年5月底前申報繳納碳費。

蔡玲儀說，在此期間，若首度納管的排碳大戶有意提出自主減量計畫，期限可由原訂的6月30日之前延至同年10月底。相關修正並非免除事業單位繳費責任，而是提供合理緩衝期，使其能完成盤查查驗、財務規劃及自主減量計畫申請後，再依規定申報繳納碳費。

蔡玲儀強調，若事業單位碳排放量在2.5萬噸上下起伏，則不適用此緩衝條款；但若原本已提過的自主減量計畫則可延續使用。

就自主減量計畫部分，蔡玲儀補充，由於「溫室氣體管理基金收支保管及運用辦法」明訂，碳費可用於協助輔導與補助減量措施，這些經補助所產生的減量額度，不得納入自主減量計畫的成果之中。

碳費 環境部

延伸閱讀

環部鬆手 老碳權有新出路

全球首個碳關稅／建立碳交易制度 各國掀碳改革大戰

全球首個碳關稅／歐盟碳關稅衝擊7500企業 首批納管鋼鐵、鋁原料

外交部辦碳索營促國際減量合作 11友邦官員來台響應

相關新聞

雨勢升級雨區擴大！16縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午14時50分針對16縣市發布豪雨及大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(21)日新北市及桃園市山區有局部大雨或豪雨，新竹以北、南投地區及苗栗、中南部、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風、山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

現在才知道！他驚呼「換腎變3腎」 網嘆：器官出事就是一輩子

你知道所謂的「換腎」並非換上新腎嗎？日前一名網友在臉書社團發文，說他一直以為換腎手術是把壞掉的腎切掉，再接上一顆新的，沒想到竟然是把好的腎臟直接裝上去，變成擁有「三個腎」...

住家附近皆有鴿舍、畜牧場…日本腦炎增3病例 1人還在ICU搶救中

國內日本腦炎疫情正值流行期，疾管署今公布本周國內新增3例日本腦炎確診病例，有2例住在桃園蘆竹、1例居住於雲林口湖鄉，而雲林案例目前還在加護病房救治。疾管署指出，3名新增案例的住家附近都有鴿舍或豬舍、畜牧場、水塘及溝渠等高風險場域，呼籲居住在高風險環境的民眾，近期一定要格外注意...

孩子暑假打球突頭暈噁心 醫示警「熱衰竭警訊」：家長漏做1重要大事

暑假一到，孩子們最期待的就是衝到球場奔跑、到泳池玩水或在戶外活動一整天。許多家長會提醒孩子戴帽子、擦防曬並注意安全，卻常常漏掉最基本也最重要的事「喝水」。黃軒醫師在臉書示警，炎熱潮濕的夏天，運動時最容易被忽略的危險並非跌倒或肌肉痠痛，而是「沒有及時補水」。

暑假國5車潮交通需求高 免壅塞好走時段曝光

暑假期間前往宜花東車潮交通需求高，國5尖峰時段常有壅塞狀況或交流道排隊回堵現象，交通部高公局呼籲，民眾可多利用大眾運輸，若自行開車可透過好走時段，像是周五南下早上9點前出發、周六北上中午12點前發，避開國道壅塞、節省行車時間...

忘繳國道通行費全年強制執行1.5億 每月30萬罰單每輛車貢獻3張

全台約有890萬輛汽車、逾860萬輛汽車為eTag用戶，全年通行費總計高達230至240億元可納入「國道公路建設管理基金」，其中，每年忘記繳費遭強制執行費用約1.5億，占0.8％。為避免民眾因欠繳而受罰，交通部高公局鼓勵申辦「eTag銀行自動儲值服務」，可即時扣繳通行費...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。