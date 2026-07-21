暑假國5車潮交通需求高 免壅塞好走時段曝光

暑假期間前往宜花東車潮交通需求高，國5尖峰時段常有壅塞狀況或交流道排隊回堵現象，交通部高公局呼籲，民眾可多利用大眾運輸，若自行開車可透過好走時段，像是周五南下早上9點前出發、周六北上中午12點前發，避開國道壅塞、節省行車時間。

高公局服組長張則斌說，暑假期間宜花東活動眾多，像是台東有熱氣球嘉年華等，交通需求量高，導致國5尖峰時段常有壅塞狀況或產生交流道排隊回堵現象。

張則斌指出，根據歷年及今年暑假大數據資料研判，暑假國5南向車流多集中於周五10至19時、周六7至18時；國5北向尖峰則為周六15至22時、周日10至24時、周一15至21時。建議用路人可多搭乘公共運輸分流，或利用好走時段以節省旅行時間。

為鼓勵用路人搭乘國道客運代替自行開車，張則斌表示，暑假國5實施大客車專用車道、通行路肩及不受儀控管制等優先通行措施，可節省約30至40分鐘，同時高速公路局於暑假期間，除適時因應交通狀況啟動匝道儀控外，也維持每周日蘇澳至頭城各交流道北向入口高乘載管制。

若需自行開車，張則斌呼籲，民眾可多加利用國5好走時段，周五南向建議9時前出發、周六南向建議6時前出發；周六北向建議12時前出發、周日北向建議9時前出發、周一北向建議12時前出發，以避開國道壅塞及節省行車時間。

另外，暑期天氣對流旺盛，易有強降雨與高溫等劇烈天氣狀況，高公局提醒，民眾出遊前應加強車輛保養，行駛途中也需注意行車安全，如遇大豪雨時，應加大安全車距，並適當降速行駛。