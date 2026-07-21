忘繳國道通行費全年強制執行1.5億 每月30萬罰單每輛車貢獻3張

全台約有890萬輛汽車、逾860萬輛汽車為eTag用戶，全年通行費總計高達230至240億元可納入「國道公路建設管理基金」，其中，每年忘記繳費遭強制執行費用約1.5億，占0.8％。為避免民眾因欠繳而受罰，交通部高公局鼓勵申辦「eTag銀行自動儲值服務」，可即時扣繳通行費。

高公局業務組科長呂理強指出，全年通行費總收入高達230至240億元，而每年忘記繳費遭強制執行的金額達1.5億元，僅占整體0.8％，主因為99％用路人在開罰單前就繳清國道通行費，僅少部分人恐因工作忙碌、未留意繳費期限，或是漏改通訊地址而錯過繳費時間，導致通行費逾期遭裁罰。

呂理強說明，通行費繳費採2階段通知，第一階段寄平信通知，若逾期再寄雙掛號信通知，2階段各有一個月時間，等於實際開罰單前，民眾有3個月時間可以繳納通行費；若到強制執行，民眾除須繳清通行費外，還要繳交逾期開罰費用300元及行政費用50元。

經統計，今年每月約開罰30萬張罰單，每張300元，歸戶後約有10萬輛車，平均每輛車貢獻3張罰單；呂理強說，今年開罰情況比去年的29萬張略多，分析是疫後車流量增加，加上暑假旅遊旺季，欠費情況也多。

為避免民眾因欠繳而受罰，呂理強表示，鼓勵用路人申辦便利、安全且穩定的「eTag銀行自動儲值服務」，可即時扣繳通行費；當eTag帳戶餘額低於120元時，將自動從綁定的信用卡或銀行帳戶儲值400元。

此外，同步申辦ETC電子帳單，不僅通行費9折且方便隨時掌握帳務，更能減少紙本浪費、響應節能減碳。呂理強提醒，若eTag車輛辦理過戶、報廢或失竊，也須記得申請退還帳戶餘額。

為鼓勵民眾多加利用，呂理強說，遠通電收推出申辦優惠，即日起至115年底止，只要新申辦「eTag銀行自動儲值服務」，並於申辦日起1個月內完成服務啟用，即加贈100元eTag儲值金，歡迎用路人踴躍申辦。

高公局也提醒，近年詐騙猖獗，民眾若收到夾帶不明網址的催繳簡訊或電子郵件，切勿點擊，以免落入詐騙陷阱而造成財物損失。如有ETC相關問題，可撥打遠通電收24小時客服專線（02）7716-1998或加入Line客服（ID：@etag）洽詢。