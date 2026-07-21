快訊

國際局勢有變？澳洲前總理：2028亞太最危險！

2026米其林頒獎完整名單！ 恭喜「頤宮、態芮、JL Studio」榮獲三星 61家摘星餐廳一次看

台股飆1,783點創史上最大漲點！投信大手筆力挺 外資卻連13賣

聽新聞
0:00 / 0:00

忘繳國道通行費全年強制執行1.5億 每月30萬罰單每輛車貢獻3張

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
每年忘記繳費遭強制執行繳交國道通行費金額約1.5億。聯合報系資料照
每年忘記繳費遭強制執行繳交國道通行費金額約1.5億。聯合報系資料照

全台約有890萬輛汽車、逾860萬輛汽車為eTag用戶，全年通行費總計高達230至240億元可納入「國道公路建設管理基金」，其中，每年忘記繳費遭強制執行費用約1.5億，占0.8％。為避免民眾因欠繳而受罰，交通部高公局鼓勵申辦「eTag銀行自動儲值服務」，可即時扣繳通行費。

高公局業務組科長呂理強指出，全年通行費總收入高達230至240億元，而每年忘記繳費遭強制執行的金額達1.5億元，僅占整體0.8％，主因為99％用路人在開罰單前就繳清國道通行費，僅少部分人恐因工作忙碌、未留意繳費期限，或是漏改通訊地址而錯過繳費時間，導致通行費逾期遭裁罰。

呂理強說明，通行費繳費採2階段通知，第一階段寄平信通知，若逾期再寄雙掛號信通知，2階段各有一個月時間，等於實際開罰單前，民眾有3個月時間可以繳納通行費；若到強制執行，民眾除須繳清通行費外，還要繳交逾期開罰費用300元及行政費用50元。

經統計，今年每月約開罰30萬張罰單，每張300元，歸戶後約有10萬輛車，平均每輛車貢獻3張罰單；呂理強說，今年開罰情況比去年的29萬張略多，分析是疫後車流量增加，加上暑假旅遊旺季，欠費情況也多。

為避免民眾因欠繳而受罰，呂理強表示，鼓勵用路人申辦便利、安全且穩定的「eTag銀行自動儲值服務」，可即時扣繳通行費；當eTag帳戶餘額低於120元時，將自動從綁定的信用卡或銀行帳戶儲值400元。

此外，同步申辦ETC電子帳單，不僅通行費9折且方便隨時掌握帳務，更能減少紙本浪費、響應節能減碳。呂理強提醒，若eTag車輛辦理過戶、報廢或失竊，也須記得申請退還帳戶餘額。

為鼓勵民眾多加利用，呂理強說，遠通電收推出申辦優惠，即日起至115年底止，只要新申辦「eTag銀行自動儲值服務」，並於申辦日起1個月內完成服務啟用，即加贈100元eTag儲值金，歡迎用路人踴躍申辦。

高公局也提醒，近年詐騙猖獗，民眾若收到夾帶不明網址的催繳簡訊或電子郵件，切勿點擊，以免落入詐騙陷阱而造成財物損失。如有ETC相關問題，可撥打遠通電收24小時客服專線（02）7716-1998或加入Line客服（ID：@etag）洽詢。

遠通電收即日起至115年底止，推出新申辦「eTag銀行自動儲值服務」，並於申辦日起1個月內完成服務啟用，即加贈100元eTag儲值金。圖／遠通提供
遠通電收即日起至115年底止，推出新申辦「eTag銀行自動儲值服務」，並於申辦日起1個月內完成服務啟用，即加贈100元eTag儲值金。圖／遠通提供

罰單 國道 高公局

延伸閱讀

高公局提醒準時繳交國道通行費 避免遭到裁罰

AI行動神捕逮封欠稅高級轎車 台東女車主1小時繳清

7月繳費旺季 聯邦信用卡提供全方位抗通膨攻略

外送定型化契約預告 自動續約未通知罰30萬、延遲送達可補償

相關新聞

新冠單周就醫人數暴增近7成 疾管署：本周正式進入流行期

全球新冠疫情升溫，疾管署持續監測國內疫情，第28周門急診就診人次，與前一周相比，增加近七成，已達到達流行閾值，宣布從本周開始新冠疫情正式進入流行期，國內流行變異株以NB.1.8.1為主。自去年十月至今，累計通報有161例新冠併發重症本土病例，其中23例死亡，呼籲高風險對象，應盡速接種疫苗，降低罹病後重症死亡機率。

雨勢升級雨區擴大！16縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午14時50分針對16縣市發布豪雨及大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(21)日新北市及桃園市山區有局部大雨或豪雨，新竹以北、南投地區及苗栗、中南部、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風、山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

雷雨當空！松山機場14:29起暫停地面作業 部分航班恐延誤

雷雨當空，松山機場下午2時29分起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，受此影響，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，交通部民航局提醒旅客及接機民眾，注意航班異動資訊。

午後雷雨範圍擴大！13縣市大雨特報下到晚上

中央氣象署下午14時針對全台13縣市發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(21)日新竹以北、南投地區及苗栗、中部、高雄、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風、山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

11縣市大雨特報到晚上！從新北到高雄 嚴防雷擊、強陣風

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布11縣市大雨特報，今天中部以北、高雄、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風、山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

尷尬1分鐘！空服員請求「機上別點1飲料」 苦笑：原地空等還要找話聊

正值暑假出國旅遊旺季，不少旅客搭機時都會在機上點杯飲料解渴。不過，國外一名資深空服員透露，若乘客點的是「健怡可樂（Diet Coke）」，往往會讓空服人員非常頭痛，原因並非飲料本身有健康疑慮，而是健怡可樂倒入杯中後泡沫過多、消泡速度緩慢，導致整個送飲料流程被迫延宕，也讓空服員陷入尷尬等待。 據旅遊媒體《Travel+Leisure》報導，資深空服員蓋瑞（Luke Gary）分享，健怡可樂是自己最不希望乘客點的飲料之一。他表示，每次倒健怡可樂時，杯中的泡沫都要花約60秒才會逐漸消退，但這時杯內甚至連四分之一都沒有，只能不停重複倒、等待、再倒，整個過程比其他飲料耗時許多。 蓋瑞笑稱，這段等待時間最尷尬的是還得試圖和乘客聊天，然而大多數人早已戴回耳機，不打算交談，讓他只能站在原地乾等。若是在忙碌的飲料服務時段，連續有多名乘客點健怡可樂，更會拖慢整排乘客的送餐、送飲料速度。 其實，健怡可樂容易起泡並非空服員的錯覺。2022年一份研究指出，汽水是否容易產生大量氣泡，主要與液體的「表面張力」及「黏度」有關。液體表面張力越低，二氧化碳越容易形成氣泡，而健怡可樂因配方中含有阿斯巴甜、苯甲酸鉀

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。