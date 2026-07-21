國家文化資產保存獎揭曉 路思義教堂等14案獲獎

正值暑假出國旅遊旺季，不少旅客搭機時都會在機上點杯飲料解渴。不過，國外一名資深空服員透露，若乘客點的是「健怡可樂（Diet Coke）」，往往會讓空服人員非常頭痛，原因並非飲料本身有健康疑慮，而是健怡可樂倒入杯中後泡沫過多、消泡速度緩慢，導致整個送飲料流程被迫延宕，也讓空服員陷入尷尬等待。 據旅遊媒體《Travel+Leisure》報導，資深空服員蓋瑞（Luke Gary）分享，健怡可樂是自己最不希望乘客點的飲料之一。他表示，每次倒健怡可樂時，杯中的泡沫都要花約60秒才會逐漸消退，但這時杯內甚至連四分之一都沒有，只能不停重複倒、等待、再倒，整個過程比其他飲料耗時許多。 蓋瑞笑稱，這段等待時間最尷尬的是還得試圖和乘客聊天，然而大多數人早已戴回耳機，不打算交談，讓他只能站在原地乾等。若是在忙碌的飲料服務時段，連續有多名乘客點健怡可樂，更會拖慢整排乘客的送餐、送飲料速度。 其實，健怡可樂容易起泡並非空服員的錯覺。2022年一份研究指出，汽水是否容易產生大量氣泡，主要與液體的「表面張力」及「黏度」有關。液體表面張力越低，二氧化碳越容易形成氣泡，而健怡可樂因配方中含有阿斯巴甜、苯甲酸鉀

2026-07-21 12:53