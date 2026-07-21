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國家文化資產保存獎揭曉 路思義教堂等14案獲獎

中央社／ 台北21日電
文化部21日公布第7屆「國家文化資產保存獎」得獎名單，其中保存修復類獲獎者包含台中市國定古蹟路思義教堂。圖／中央社（建築師林志成提供）
文化部21日公布第7屆「國家文化資產保存獎」得獎名單，其中保存修復類獲獎者包含台中市國定古蹟路思義教堂。圖／中央社（建築師林志成提供）

文化部今天公布第7屆「國家文化資產保存獎」得獎名單，包括路思義教堂、臺靜農故居等14案獲獎。

根據文化部發布新聞稿，本屆獎金總額新台幣600萬元，設置「保存修復類」、「管理維護類」、「保存貢獻類」、「保存傳承類」及「優良傳統匠師」等5大類別。

文化部表示，得獎者不僅展現台灣文化資產保存的豐碩成果，更映照一代代守護者默默耕耘的身影，讓文化記憶得以延續，厚植台灣文化的深厚底蘊。

「保存修復類」由「桃園市歷史建築大溪蘭室」、「台中市國定古蹟路思義教堂」、「台北市紀念建築臺靜農故居」及「台南市市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群」4案獲獎。

文化部第7屆「國家文化資產保存獎」得獎名單21日公布，保存修復類獲獎者包含台北市紀念建築臺靜農故居（圖）等4案。圖／中央社（台北市政府文化局提供）
文化部第7屆「國家文化資產保存獎」得獎名單21日公布，保存修復類獲獎者包含台北市紀念建築臺靜農故居（圖）等4案。圖／中央社（台北市政府文化局提供）

「管理維護類」由「金門縣縣定古蹟後浦許允選洋樓（管理維護單位：許國義）」、「桃園市市定古蹟桃園景福宮（管理維護單位：桃園景福宮管理委員會）」、「台北市市定古蹟李臨秋故居（管理維護單位：李修鑑、大吉文創有限公司）」3案獲獎。

「保存貢獻類」由丘如華、何國昭、財團法人姜阿新教育基金會等3組個人及團體獲獎。

「保存傳承類」由亂彈戲保存與傳承者彭繡靜、台灣花燈工藝保存者蕭在淦等2位藝師獲獎。

文化部21日正式公布第7屆國家文化資產保存獎得獎名單，保存傳承類獲獎者包含了台灣花燈工藝保存者蕭在淦（圖）。圖／中央社（文化部文化資產局提供）
文化部21日正式公布第7屆國家文化資產保存獎得獎名單，保存傳承類獲獎者包含了台灣花燈工藝保存者蕭在淦（圖）。圖／中央社（文化部文化資產局提供）

「優良傳統匠師類」由金門傳統建築修造與維護者王天木、傳統彩繪工藝保存者蔡龍進等2位匠師獲獎。

頒獎典禮將於9月30日於松山文創園區多功能廳舉行。

第7屆「國家文化資產保存獎」得獎名單21日正式揭曉，傳統彩繪工藝保存者蔡龍進（圖）獲優良傳統匠師類肯定。圖／中央社（文化部文化資產局提供）
第7屆「國家文化資產保存獎」得獎名單21日正式揭曉，傳統彩繪工藝保存者蔡龍進（圖）獲優良傳統匠師類肯定。圖／中央社（文化部文化資產局提供）

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