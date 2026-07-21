聽新聞
0:00 / 0:00
國家文化資產保存獎揭曉 路思義教堂等14案獲獎
文化部今天公布第7屆「國家文化資產保存獎」得獎名單，包括路思義教堂、臺靜農故居等14案獲獎。
根據文化部發布新聞稿，本屆獎金總額新台幣600萬元，設置「保存修復類」、「管理維護類」、「保存貢獻類」、「保存傳承類」及「優良傳統匠師」等5大類別。
文化部表示，得獎者不僅展現台灣文化資產保存的豐碩成果，更映照一代代守護者默默耕耘的身影，讓文化記憶得以延續，厚植台灣文化的深厚底蘊。
「保存修復類」由「桃園市歷史建築大溪蘭室」、「台中市國定古蹟路思義教堂」、「台北市紀念建築臺靜農故居」及「台南市市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群」4案獲獎。
「管理維護類」由「金門縣縣定古蹟後浦許允選洋樓（管理維護單位：許國義）」、「桃園市市定古蹟桃園景福宮（管理維護單位：桃園景福宮管理委員會）」、「台北市市定古蹟李臨秋故居（管理維護單位：李修鑑、大吉文創有限公司）」3案獲獎。
「保存貢獻類」由丘如華、何國昭、財團法人姜阿新教育基金會等3組個人及團體獲獎。
「保存傳承類」由亂彈戲保存與傳承者彭繡靜、台灣花燈工藝保存者蕭在淦等2位藝師獲獎。
「優良傳統匠師類」由金門傳統建築修造與維護者王天木、傳統彩繪工藝保存者蔡龍進等2位匠師獲獎。
頒獎典禮將於9月30日於松山文創園區多功能廳舉行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。