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出國旅遊要注意！帶加熱菸當伴手禮 最高罰500萬元

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣衛生局配合執行違法菸品查緝，從海關領回遭查扣的加熱菸及組合元件，並已全數銷毀。圖／南投縣衛生局提供
南投縣衛生局配合執行違法菸品查緝，從海關領回遭查扣的加熱菸及組合元件，並已全數銷毀。圖／南投縣衛生局提供

南投縣衛生局近日配合執行違法菸品查緝，從海關領回銷毀查扣的加熱菸及組合元件，該局提醒，部分國家合法販售加熱菸，不少人誤認如一般紙菸可少量攜帶，買來當伴手禮或幫忙代購，殊不知已觸法，不僅全數沒入，最重可開罰500萬元。

南投縣衛生局指出，該局近期配合財政部關務署台中關、基隆關及台北關執行違法菸品查緝作業，從海關領回遭到查扣的22案加熱菸310條、82包及加熱菸組合元件33組，領回後也依法全數銷毀，並發現不少人因不了解而誤踩法律紅線。

由於，一般紙菸可少量攜帶回家，加上部分國家合法販售加熱菸、電子煙，不少民眾誤認如一般紙菸可少量攜帶，甚至買來當伴手禮，或幫親友代購帶回台灣，殊不知才返抵國門就觸法，遭到海關全數查扣，還恐面臨5萬至500萬元罰鍰。

衛生局表示，「菸害防制法」修正施行後，電子煙已全面禁止輸入；而加熱菸在未經中央主管機關審查通過前，也不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，因此不論數量多寡、是否自用或已拆封，一律禁止攜入，遭查獲全數沒入開罰。

此外，也不要輕信加熱菸「比較健康」或「可以幫助戒菸」等行銷話術，因為加熱菸本質上仍屬菸草製品，加熱過程中同樣會釋放尼古丁，以及甲醛、乙醛及亞硝胺等致癌物質，影響家人與周遭民眾健康，絕非安全替代品，更不是戒菸工具。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

南投縣衛生局配合執行違法菸品查緝，從海關領回遭查扣的加熱菸及組合元件，並已全數銷毀。圖／南投縣衛生局提供
南投縣衛生局配合執行違法菸品查緝，從海關領回遭查扣的加熱菸及組合元件，並已全數銷毀。圖／南投縣衛生局提供

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