住家附近皆有鴿舍、畜牧場…日本腦炎增3病例 1人還在ICU搶救中

國內日本腦炎疫情正值流行期，疾管署今公布本周國內新增3例日本腦炎確診病例，有2例住在桃園蘆竹、1例居住於雲林口湖鄉，而雲林案例目前還在加護病房救治。疾管署指出，3名新增案例的住家附近都有鴿舍或豬舍、畜牧場、水塘及溝渠等高風險場域，呼籲居住在高風險環境的民眾，近期一定要格外注意，並落實防蚊措施。

疾管署防疫醫師林詠青表示，3名新增日本腦炎病例，年齡介於50歲到60歲間，發病日都在七月上旬，3名患者都出現發燒、意識狀態改變、嘔吐及無力等症狀，經就醫後通報確診「日本腦炎」，3人皆住院治療中，而雲林的案例，接受治療後，至今意識尚未恢復，還在加護病房救治中。

根據疾管署統計，今年起總計通報8例日本腦炎確診案例，以桃園市案例數最多，有4人，其餘彰化、雲林、嘉義、花蓮縣各有1例。

每年五到十月，都是國內日本腦炎流行季，其中六到七月為日本腦炎流行高峰期。傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。

疾管署表示，大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

請民眾近期盡量避免於清晨或傍晚等病媒蚊活動時段，於豬舍、其他動物畜舍等病媒蚊高風險場所活動，如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。

目前預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。