高公局提醒準時繳交國道通行費 避免遭到裁罰

交通部高公局提醒開車族，為避免通行費逾期並遭到裁罰可申辦便利、安全且穩定的「eTag銀行自動儲值服務」，可即時扣繳通行費，免除忘記繳費的困擾。

高公局指出，許多用路人曾因工作忙碌、未留意繳費期限，或漏改通信地址而錯過繳費時間，導致通行費逾期並遭到裁罰。為避免因欠繳而受罰，高公局鼓勵用路人申辦便利、安全且穩定的「eTag銀行自動儲值服務」，可即時扣繳通行費，免除忘記繳費的困擾。

高公局表示，申辦自動儲值服務後，當eTag帳戶餘額低於120元時，將自動從綁定的信用卡或銀行帳戶儲值400元。同步申辦ETC電子帳單，不僅通行費9折且方便隨時掌握帳務，更能減少紙本浪費、響應節能減碳。提醒用路人，若eTag車輛辦理過戶、報廢或失竊，請記得申請退還帳戶餘額。

為鼓勵民眾多加利用，遠通電收推出申辦優惠：即日起至2026年底止，只要新申辦「eTag銀行自動儲值服務」，並於申辦日起1個月內完成服務啟用，即加贈100元eTag儲值金，歡迎用路人踴躍申辦。

高公局再次提醒，若收到夾帶不明網址的催繳簡訊或電子郵件，切勿點擊，以免落入詐騙陷阱而造成財物損失。