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暑假幼托機構沒停班 腸病毒感染機會未減 克沙奇A6型依舊是社區主流

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
腸病毒門急診就診人次與上一周相當，但疫情仍在社區擾動，目前流行的腸病毒以克沙奇A6型最多，呼籲民眾出入公共場所後以肥皂正確洗手，降低感染傳染病的風險。聯合報系資料照
腸病毒門急診就診人次與上一周相當，但疫情仍在社區擾動，目前流行的腸病毒以克沙奇A6型最多，呼籲民眾出入公共場所後以肥皂正確洗手，降低感染傳染病的風險。聯合報系資料照

國內腸病毒疫情持續，疾管署今指出，暑假期間許多幼托機構未停班，還有夏令營等各項暑期活動，即使學校放暑假，幼童仍有機會感染腸病毒，本周監測資料，腸病毒門急診就診人次與上一周相當，但疫情仍在社區擾動，目前流行的腸病毒以克沙奇A6型最多，呼籲民眾出入公共場所後以肥皂正確洗手，降低感染傳染病的風險。

鄰近台灣的多個國家，近期腸病毒疫情皆持續升溫，包含越南、中國大陸、日本、南韓、泰國、新加坡等國，其中越南的疫情最為嚴峻，從去年十二月中旬到今年六月為止，累計報告有5.5萬多例病例，其中有10例死亡，越南流行的腸病毒以EV71型為主；其餘國家的腸病毒疫情皆在近期快速上升，而南韓與新加坡今年腸病毒疫情，則是高於去年同期。

根據疾管署監測，國內腸病毒疫情變化，第28周即7月12日到18日的門急診就診人次，與前一周相比，就診人次相當，需持續觀察疫情變化。分析國內社區腸病毒流行的型別，以克沙奇A6型為最多，其次為腸病毒D68型及克沙奇A4型。

腸病毒的重症高風險族群為「5歲以下嬰幼兒」，若嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，一定要盡速至大型醫院接受治療。

疾管署指出，近期適逢暑假期間，孩童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，感染腸病毒的機會增加。此外，暑假期間多數幼托機構並未停班，幼童於機構內仍有機會感染腸病毒，並傳染給家中其他嬰幼兒。

另，暑假旅遊旺季到來，提醒民眾不論選擇國內休閒活動或規劃出國旅遊，仍應持續落實個人防護措施，教導孩童出入公共場所後以肥皂正確洗手，降低感染傳染病的風險，以確保旅遊品質與健康。

腸病毒 疾管署 越南

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