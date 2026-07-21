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孩子暑假打球突頭暈噁心 醫示警「熱衰竭警訊」：家長漏做1重要大事

聯合新聞網／ 綜合報導
黃軒醫師在臉書示警，炎熱潮濕的夏天，運動時最容易被忽略的危險並非跌倒或肌肉痠痛，而是「沒有及時補水」。 示意圖／ingimage
黃軒醫師在臉書示警，炎熱潮濕的夏天，運動時最容易被忽略的危險並非跌倒或肌肉痠痛，而是「沒有及時補水」。 示意圖／ingimage

暑假一到，孩子們最期待的就是衝到球場奔跑、到泳池玩水或在戶外活動一整天。許多家長會提醒孩子戴帽子、擦防曬並注意安全，卻常常漏掉最基本也最重要的事「喝水」。黃軒醫師在臉書示警，炎熱潮濕的夏天，運動時最容易被忽略的危險並非跌倒或肌肉痠痛，而是「沒有及時補水」。

黃軒分享臨床案例，一位孩子和同學打球打了快兩個小時，期間一直覺得「再撐一下就好」，直到突然臉色發白、頭暈、噁心連站都站不穩，大家才趕緊扶他到陰涼處，而這已經是熱衰竭的警訊。當大量流汗卻未補充足夠水分時，循環血量會下降，心臟必須更努力工作，肌肉和大腦運作也會受到影響。

當孩子出現打球沒多久就覺得累、專注力下降、頭痛頭暈噁心、心跳加快全身無力，或是尿量減少且尿色變深等症狀時就要注意。2025年發表於《British Journal of Sports Medicine》的研究指出，10至16歲青少年在30°C至40°C環境運動時，核心體溫上升與脫水風險與成人相近，孩子並非比較耐熱，只是玩得太投入而忘記喝水。

另一項校園研究也顯示，脫水兒童比例從早上的17%增加至放學時的40%，且水分狀態會直接影響記憶與認知表現。黃軒指出，今年高溫造成的熱傷害就醫案例已持續增加。根據熱傷害就醫監測資料顯示，2026年5月約有286人次，6月截至21日已累計達302人次。

對此黃軒給出暑假運動補水原則：出門或運動前先喝水、隨身攜帶水壺、每15至20分鐘小口補充、大量流汗時適量補充電解質、避開上午10點至下午2點的高溫時段，且絕對不要等到非常口渴才喝水。

黃軒特別提醒，若尿液呈淡黃色代表水分尚可，若變深或尿量減少就要提高警覺；若孩子出現意識不清、走路不穩、抽搐、昏倒或皮膚非常燙，應立即移至陰涼處協助降溫並撥打119，絕不能只讓孩子「休息一下再看看」。

心臟 熱衰竭 運動 多喝水

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