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台鐵北車執勤台冷氣壞半年休息室漏水 產工：台鐵基本的都處理不好

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵休息室長期漏水，多處發霉。圖／台鐵產業工會提供
台鐵休息室長期漏水，多處發霉。圖／台鐵產業工會提供

最近北台灣每天高溫上看35度，天氣悶熱，但得長時間待命的台北車站站員卻不好受。不僅執勤台冷氣壞了半年遲遲修不好，休息室近2個月又出現漏水，多處發霉，台鐵產業工會痛批，就連台鐵總部、董事長在的大樓都問題百出，台鐵連基本的問題都處理不好。

台鐵產業工會指出，台北車站冷氣壞了大半年，工班檢修指出室天花板有物品壓著管線，管線不通卻沒人協助解決，員工始終不見冷氣何時修好。服務執勤台暑氣沖天，員工只好趁休息時間躲到休息室吹冷氣，沒想到近2個月休息室天花板開始漏水。

產工表示，員工請相關單位處理，但抽完水後一陣子又再漏。上周六漏得很誇張，冷氣師傅早上抽完水，但情況毫無改善。員工只能自救，一開始拿小水桶接不夠，後來直接拿出大型橘色水箱接水。但整間休息室因為長期漏水，多處發霉，讓員工的休息伴隨濃濃霉味。

產工痛批，台北站身為一級特等站，如果只有一個人或一組工班不夠維持維修車站冷氣業務就應增加，而不是讓值勤台冷氣壞、休息室下大雨。

截至記者截稿前，台鐵尚未回應。

台鐵台北站員工休息室漏水長達近2個月。圖／台鐵產業工會提供
台鐵台北站員工休息室漏水長達近2個月。圖／台鐵產業工會提供

台鐵 冷氣 漏水

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