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ARTOGO 於日本 KOZAROCKS 2026 正式發表 AI 導覽員「Dainy」，以生成式 AI 重新定義文化場館導覽服務！

文／ ARTOGO

KOZAROCKS 2026，Gotour 於日本正式發佈 AI 導覽服務。 圖／ARTOGO提供
KOZAROCKS 2026，Gotour 於日本正式發佈 AI 導覽服務。 圖／ARTOGO提供

藝途科技旗下數位導覽品牌 Gotour 正式推出 AI 導覽服務，搭載 Google Vertex AI 與 RAG 技術，免下載 App、掃碼即用，支援語音與多語言即時問答，為美術館與文化資產場域解開人力與多語難題。

7 月 10 日至 11 日，藝途科技受臺灣國家新創品牌 Startup Island TAIWAN 以及沖繩創投津梁基金邀請，代表臺灣文化科技新創前進日本，於沖繩市登場的大型新創盛會「KOZAROCKS 2026」正式發表 Gotour 最新 AI 導覽服務「Dainy（黛尼）」。

這位以生成式 AI 打造的智慧導覽員，不但讓觀眾無須下載任何 App，更能幫你操作導覽工具，只要掃描 QR Code，就能在自己的手機上開啟一場專屬對話，甚至可以幫你自動開啟地圖、作品介紹。同時支援語音與文字輸入、日／英／中多語言即時問答，直指美術館、博物館與文化資產場域長年難解的人力短缺與多語服務缺口。

場館一直以來的服務困境：導覽，難以規模化

ARTOGO AI 導覽服務。 圖／ARTOGO提供
ARTOGO AI 導覽服務。 圖／ARTOGO提供

長期以來，場館導覽是一門難以規模化的生意。語音導覽機需要日日維護與消毒，租借櫃檯經常大排長龍；每多一種語言、每逢尖峰人潮，能做的往往只有繼續增聘人力。訪客愈多，成本愈高；服務的溫度與營運的成本之間，始終是一道難解的取捨題。Gotour 想改寫的，正是這道題目。

Gotour AI :24 小時在線、通曉多國語言，大幅降低場館營運成本

ARTOGO 推出 AI 導覽服務，降低場館導覽的營運成本。 圖／ARTOGO提供
ARTOGO 推出 AI 導覽服務，降低場館導覽的營運成本。 圖／ARTOGO提供

Gotour 所推出的 AI 導覽服務讓場館第一次能夠「服務所有訪客，卻不必增加任何一位人力。」它把整座場域的展區、攤位、動線、時程與常見問題，收攏進單一入口，24 小時隨時待命：

● 零門檻上手：無須採購特殊設備、無須開發或下載 App，觀眾掃描 QR Code，即可在自己的手機瀏覽器中直接使用。
● 語音與文字雙軌：想用說的、想用打字的都可以，以最自然的語言提問，答案即刻回應。
● 真正的多語一致：日文、英文、中文一鍵切換，各語言回答內容完全一致，現場不再仰賴口譯人力。
● 一位助理，勝任多種角色：服務台、引路、口譯、導覽機營運，這些原本各自需要人力的工作，如今由訪客手機裡的一位 AI 助理一手包辦。

如何確保 AI 導覽內容的真確性?

ARTOGO AI 導覽服務，對話互動體驗。 圖／ARTOGO提供
ARTOGO AI 導覽服務，對話互動體驗。 圖／ARTOGO提供

面對「AI 會不會亂講話」的普遍疑慮，Gotour AI 導覽以架構本身正面回應。它搭載 Google Vertex AI，並採用 RAG（檢索增強生成）技術，回答一律以場館或主辦方提供的資料為依據，而非憑空編造。對珍視內容真確性的文化機構而言，這份「可被信任的 AI」正是導入的前提。

來自世界級文化機構的信任

ARTOGO 透過累積多年的場館服務經驗，於 2026 推出 AI 導覽體驗。 圖／ARTOGO提供
ARTOGO 透過累積多年的場館服務經驗，於 2026 推出 AI 導覽體驗。 圖／ARTOGO提供

Gotour AI 導覽並非憑空而生的實驗，而是站在 ARTOGO 深耕文化場域多年的積累之上。ARTOGO 已與超過 60 間國家級美術館與博物館建立合作，共同策辦超過 20 檔世界級特展。其中臺灣許多許多知名特展，透過 Gotour 導覽系統，整體付費導覽使用者突破 20 萬人次，平均導覽營運成本降低 80%，每四位觀眾就有一位選擇付費導覽，轉換率達 25%。

瞄準日本文化場域的巨大缺口

沖繩藝術展導入 ARTOGO 手機導覽作為觀展服務。 圖／ARTOGO提供
沖繩藝術展導入 ARTOGO 手機導覽作為觀展服務。 圖／ARTOGO提供

日本擁有約 5,700 間博物館及類似設施；2025 年訪日外國旅客更達 4,268 萬人次，創下歷史新高。人力短缺與多語需求同時攀升，正是 ARTOGO 選擇此刻切入日本市場的核心理由。此次於 KOZAROCKS 2026 的正式發表，也是 ARTOGO 在 SHINRYO Acceleration Program 支持下，進軍日本的重要一步。

首演舞台：沖繩・コザ的「文創開化」

KOZAROKCS 2026 文化開創。 圖／ARTOGO提供
KOZAROKCS 2026 文化開創。 圖／ARTOGO提供

KOZAROCKS 2026 以「文創開化」為題，倡議從「破壞後重建」的時代，走向「善用既有文化去創造」的時代。沖繩・コザ是文化、新創與在地人流交會之處，也是驗證 Gotour AI 導覽價值的絕佳舞台，而 Dainy 在此首度亮相，隨即於現場贏得熱烈好評。

這場橫跨整個街區、匯聚臺日與亞洲觀眾的盛會，正是導覽痛點的集中考場：分散在音樂城、商店街與各據點的攤位與場次，訪客只要用一支手機、自己的語言，就能即時問路、查看地圖與時程，無須四處尋找工作人員；面對跨境而來的多語觀眾，Dainy 以日、英、中即時應答，替現場省下可觀的口譯人力；掃碼即用、免下載的設計，也讓不熟悉數位工具的訪客輕鬆上手。

從一場首演，走向臺日文化產業的長期共創

ARTOGO 2026 於沖繩推出 Gotour AI 首演，走向臺日文化交流合作開端 圖／ARTOGO提供
ARTOGO 2026 於沖繩推出 Gotour AI 首演，走向臺日文化交流合作開端 圖／ARTOGO提供

放在更大的格局來看，Gotour AI 導覽 Dainy 的沖繩首演，也是臺灣文化科技與日本文化底蘊的一次深度交會。KOZAROCKS 2026 本就以深化臺灣與亞洲的連結為主軸，而藝途科技此行正呼應了這股跨境共創的能量：臺灣在生成式 AI 與文化內容製作上的實力，遇上日本深厚的文化資產與龐大的入境觀光市場，兩股力量在此交匯。

從過往與國立博物館的策展合作，到今日 Dainy 走進沖繩街區，藝途科技期待以文化科技為橋樑，讓臺日之間的往來，從單一展覽的合作，逐步走向國家級文化產業的長期共創，讓文化成為兩地共同更新城市、也更新產業的力量。

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