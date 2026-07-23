ARTOGO 於日本 KOZAROCKS 2026 正式發表 AI 導覽員「Dainy」，以生成式 AI 重新定義文化場館導覽服務！

KOZAROCKS 2026，Gotour 於日本正式發佈 AI 導覽服務。 圖／ARTOGO提供

藝途科技旗下數位導覽品牌 Gotour 正式推出 AI 導覽服務，搭載 Google Vertex AI 與 RAG 技術，免下載 App、掃碼即用，支援語音與多語言即時問答，為美術館與文化資產場域解開人力與多語難題。

7 月 10 日至 11 日，藝途科技受臺灣國家新創品牌 Startup Island TAIWAN 以及沖繩創投津梁基金邀請，代表臺灣文化科技新創前進日本，於沖繩市登場的大型新創盛會「KOZAROCKS 2026」正式發表 Gotour 最新 AI 導覽服務「Dainy（黛尼）」。

這位以生成式 AI 打造的智慧導覽員，不但讓觀眾無須下載任何 App，更能幫你操作導覽工具，只要掃描 QR Code，就能在自己的手機上開啟一場專屬對話，甚至可以幫你自動開啟地圖、作品介紹。同時支援語音與文字輸入、日／英／中多語言即時問答，直指美術館、博物館與文化資產場域長年難解的人力短缺與多語服務缺口。

場館一直以來的服務困境：導覽，難以規模化

ARTOGO AI 導覽服務。 圖／ARTOGO提供

長期以來，場館導覽是一門難以規模化的生意。語音導覽機需要日日維護與消毒，租借櫃檯經常大排長龍；每多一種語言、每逢尖峰人潮，能做的往往只有繼續增聘人力。訪客愈多，成本愈高；服務的溫度與營運的成本之間，始終是一道難解的取捨題。Gotour 想改寫的，正是這道題目。

Gotour AI :24 小時在線、通曉多國語言，大幅降低場館營運成本

ARTOGO 推出 AI 導覽服務，降低場館導覽的營運成本。 圖／ARTOGO提供

Gotour 所推出的 AI 導覽服務讓場館第一次能夠「服務所有訪客，卻不必增加任何一位人力。」它把整座場域的展區、攤位、動線、時程與常見問題，收攏進單一入口，24 小時隨時待命：

● 零門檻上手：無須採購特殊設備、無須開發或下載 App，觀眾掃描 QR Code，即可在自己的手機瀏覽器中直接使用。

● 語音與文字雙軌：想用說的、想用打字的都可以，以最自然的語言提問，答案即刻回應。

● 真正的多語一致：日文、英文、中文一鍵切換，各語言回答內容完全一致，現場不再仰賴口譯人力。

● 一位助理，勝任多種角色：服務台、引路、口譯、導覽機營運，這些原本各自需要人力的工作，如今由訪客手機裡的一位 AI 助理一手包辦。

如何確保 AI 導覽內容的真確性?

ARTOGO AI 導覽服務，對話互動體驗。 圖／ARTOGO提供

面對「AI 會不會亂講話」的普遍疑慮，Gotour AI 導覽以架構本身正面回應。它搭載 Google Vertex AI，並採用 RAG（檢索增強生成）技術，回答一律以場館或主辦方提供的資料為依據，而非憑空編造。對珍視內容真確性的文化機構而言，這份「可被信任的 AI」正是導入的前提。

來自世界級文化機構的信任

ARTOGO 透過累積多年的場館服務經驗，於 2026 推出 AI 導覽體驗。 圖／ARTOGO提供

Gotour AI 導覽並非憑空而生的實驗，而是站在 ARTOGO 深耕文化場域多年的積累之上。ARTOGO 已與超過 60 間國家級美術館與博物館建立合作，共同策辦超過 20 檔世界級特展。其中臺灣許多許多知名特展，透過 Gotour 導覽系統，整體付費導覽使用者突破 20 萬人次，平均導覽營運成本降低 80%，每四位觀眾就有一位選擇付費導覽，轉換率達 25%。

瞄準日本文化場域的巨大缺口

沖繩藝術展導入 ARTOGO 手機導覽作為觀展服務。 圖／ARTOGO提供

日本擁有約 5,700 間博物館及類似設施；2025 年訪日外國旅客更達 4,268 萬人次，創下歷史新高。人力短缺與多語需求同時攀升，正是 ARTOGO 選擇此刻切入日本市場的核心理由。此次於 KOZAROCKS 2026 的正式發表，也是 ARTOGO 在 SHINRYO Acceleration Program 支持下，進軍日本的重要一步。

首演舞台：沖繩・コザ的「文創開化」

KOZAROKCS 2026 文化開創。 圖／ARTOGO提供

KOZAROCKS 2026 以「文創開化」為題，倡議從「破壞後重建」的時代，走向「善用既有文化去創造」的時代。沖繩・コザ是文化、新創與在地人流交會之處，也是驗證 Gotour AI 導覽價值的絕佳舞台，而 Dainy 在此首度亮相，隨即於現場贏得熱烈好評。

這場橫跨整個街區、匯聚臺日與亞洲觀眾的盛會，正是導覽痛點的集中考場：分散在音樂城、商店街與各據點的攤位與場次，訪客只要用一支手機、自己的語言，就能即時問路、查看地圖與時程，無須四處尋找工作人員；面對跨境而來的多語觀眾，Dainy 以日、英、中即時應答，替現場省下可觀的口譯人力；掃碼即用、免下載的設計，也讓不熟悉數位工具的訪客輕鬆上手。

從一場首演，走向臺日文化產業的長期共創

ARTOGO 2026 於沖繩推出 Gotour AI 首演，走向臺日文化交流合作開端 圖／ARTOGO提供

放在更大的格局來看，Gotour AI 導覽 Dainy 的沖繩首演，也是臺灣文化科技與日本文化底蘊的一次深度交會。KOZAROCKS 2026 本就以深化臺灣與亞洲的連結為主軸，而藝途科技此行正呼應了這股跨境共創的能量：臺灣在生成式 AI 與文化內容製作上的實力，遇上日本深厚的文化資產與龐大的入境觀光市場，兩股力量在此交匯。

從過往與國立博物館的策展合作，到今日 Dainy 走進沖繩街區，藝途科技期待以文化科技為橋樑，讓臺日之間的往來，從單一展覽的合作，逐步走向國家級文化產業的長期共創，讓文化成為兩地共同更新城市、也更新產業的力量。