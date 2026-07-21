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台鐵暑假推新自強號全車對號座與高鐵背道而馳 原因曝光

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
8月的周五至周日，台鐵西部幹線EMU3000型自強號，改採全車對號座。聯合報系資料照
8月的周五至周日，台鐵西部幹線EMU3000型自強號，改採全車對號座。聯合報系資料照

為疏運大量人潮，台灣高鐵在尖峰時段常常會調派全車自由座列車，用以最大化利用車廂空間。但暑期過到一半，台鐵卻宣布8月起因應暑假疏運，周五到周日西部幹線EMU3000型自強號將採取全車對號座方式營運，反其道而行，台鐵指出是為了保障旅客有位子，並且同時透過這種方式與高鐵做出市場區隔。

EMU3000型新自強號作為目前台鐵城際運輸的主力車種，部分班次開放旅客購買自由座車票，每列次200張，持自由座票者可以到第9節至第11節車廂站立。

不過為因應暑期人潮，台鐵宣布整個8月將實施「暑期疏運措施」，周五至周日的西部幹線EMU3000型自強號，停售自由座車票，將採全車對號座，並加售200張無座票。持無座票者不得進入6車騰雲座艙、持電子票證者不得搭乘。

但明明高鐵都是在尖峰時段採取全車自由座列車加強疏運，同是軌道運輸業，台鐵怎麼會反其道而行？台鐵解釋是為了實務上提高運能，也為與高鐵市場做出區隔。

台鐵公司副總經理劉雙火指出，台鐵7月1日起大改點，部分P.P.自強號改由EMU3000服役。但以往P.P.自強號開放全車可站立，EMU3000型自強號卻僅4節車廂可以站。在暑期的周末時段，確實出現運能稍嫌不足的狀況。因此本次的「全車對號座加200張自由座票」是為了適度開放，兼具旅客乘車舒適度及疏運功能。

劉雙火坦言，應該7月初就開始這項政策，8月起原自由座車廂的位子釋出，讓538個位子都能直接讓旅客事先購買，200個站票則以補充角色，提供旅客選擇，等於一車的運能可以達到738人的上限。

劉雙火解釋，高鐵全車自由座車次通常是屬於加班車，但台鐵的考量是在正班車次上拉高運能。正班車次有不少旅客都是有長途運輸的座票需求，全車自由座恐不利旅客旅途規畫。由於台鐵旅客多以優先訂位為主，與高鐵旅客日子近再購票的習慣不同。因此全車自由座，反而會犧牲台鐵的計畫性，讓旅客轉而選擇高鐵，因為都得站、至少高鐵比較快到站。

高鐵 自強號 台鐵

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