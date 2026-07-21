北醫附醫7月底不續聘！婦產科名醫劉偉民最憂心「這件事」

台北醫學大學附設醫院婦產科醫師劉偉民與北醫附醫合約將於7月底屆滿，不再續聘。劉偉民今受訪表示，自己並非對院方決定感到不滿，而是擔心院方在終止聘約前，未妥善規畫病人後續照護機制，尤其已排定至明年初的達文西手術及術後追蹤，若沒有完整配套，恐讓病患陷入無所適從的處境。

「我並非主動離開，也早已安排好診所及台北中山醫院的工作，不是非留在北醫附醫不可。」劉偉民說，自己在北醫附醫服務25年，原本兼任醫師聘約每年續約一次，今年直到7月中旬才接獲院方通知不再續聘，8月起將不再具有北醫附醫兼任醫師身分。

劉偉民指出，目前最大的困擾不是個人去留，而是病人的權益。許多已安排手術的患者近來紛紛透過診所、通訊軟體聯繫，詢問手術是否受影響。他第一時間向院方確認後，原本認為由醫院安排其他醫師接手達文西手術也是可行方案，「如果醫院能處理得很好，我完全可以接受。」

不過，劉偉民認為，後續院方又通知，希望仍由他完成原先排定的手術，對此感到相當矛盾。一方面，醫院既已不續聘，自8月起即沒有兼任醫師身分，不清楚將以何種身分回院執刀。另一方面，又放不下已與病人建立的醫病承諾。

劉偉民說：「我不是為了紅利，也不是為了收入」，若依法及制度上，其實有充分理由拒絕再回院手術，但想到許多病患早已排定日期，有些甚至從外地、海外返台接受治療，若突然更換別的醫師接手，自己心裡始終過意不去。

劉偉民也質疑，即使完成手術，後續仍涉及門診追蹤、病理報告說明、傷口照護、診斷書開立及用藥調整等醫療工作，若自己無法再看診，這些術後照護將如何銜接？院方雖表示可由其他醫師接手門診，但是，這些配套原本就應在終止聘約前完整規畫，而非等到事件發生後才臨時處理。

劉偉民說，今天如果要他回去開刀，他不是不能做，而是希望醫院能把制度建立好，讓病人的權益不會受到任何影響，不希望外界誤解是在抱怨北醫，畢竟25年來雙方共同努力，也有許多美好的回憶。社群平台發文及受訪的目的，只是希望讓病患了解事情始末，也呼籲醫院在人事異動時，應更重視病人照護銜接，避免醫病雙方都陷入困境。

劉偉民日前在臉書表示，經與院方溝通後，目前已排定的達文西手術將維持照常進行，以確保病患治療不中斷，完成既有手術後，再由醫院安排後續照護機制。