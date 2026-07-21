新冠單周就醫人數暴增近7成 疾管署：本周正式進入流行期

全球新冠疫情升溫，疾管署持續監測國內疫情，第28周門急診就診人次，與前一周相比，增加近七成，已達到達流行閾值，宣布從本周開始新冠疫情正式進入流行期，國內流行變異株以NB.1.8.1為主。自去年十月至今，累計通報有161例新冠併發重症本土病例，其中23例死亡，呼籲高風險對象，應盡速接種疫苗，降低罹病後重症死亡機率。

根據疾管署監測資料顯示，統計7月12日到18日的門急診就診人次，因新冠就診多達4766人次，如果與前一周相比，即7月5日到11日，就診人次上升66.5％，顯示國內新冠疫情已持續第六周升溫，且達到流行閥值，正式進入「流行期」。

疾管署發言人曾淑慧表示，全球新冠疫情升溫，國內新冠疫情也呈上升趨勢，加上適逢暑假期間，人與人接觸的頻率大增，為防範新冠疫情爆發，疾管署已儲備足夠抗病毒藥物與新冠疫苗進行防疫整備，公費口服抗病毒藥物倍拉維尚有11.3萬人份，第二線藥物舒冠效（Xocova錠）1.8萬人份，以及注射用的瑞德西韋也有庫存15.5萬劑。

曾淑慧表示，新冠疫情絕對不容小覷，統計去年10月至今，通報新冠併發重症本土病例達161例，其中23例死亡；重症病例以65歲以上長者及具有慢性病史者為最大宗，且92.5％的重症病例，並沒有施打本季新冠疫苗。

感染新冠病毒後的臨床表現，多以上呼吸道症狀為主，包括喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛等，極少數個案出現暫時性嗅覺或味覺喪失與遲鈍。

疾管署指出，近4周本土病例變異株以NB.1.8.1為主。全球陽性率近期微升，除西太平洋區署呈上升趨勢外，其餘各區署呈下降或持平趨勢；鄰近國家地區如中國大陸、香港、日本及南韓的新冠疫情皆上升；而目前全球流行變異株以NB.1.8.1為主，占58.76％，其次為XFG，占19.07％ 及JN.1占15.46％ 。

疾管署指出，截至今年7月20日，本季新冠疫苗接種累計約173.5萬人次，65歲以上長者接種率分別為第1劑20.98%、第2劑0.53%。如滿12歲以上者可擇一廠牌儘快接種，而滿6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種Moderna疫苗。

因65歲以上長者仍是併發重症或死亡的高風險族群，提醒65歲以上長者及免疫不全者等3類高風險對象已接種1劑且間隔6個月，應再接種第2劑，以增強自我保護力。