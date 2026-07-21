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私密處冒小顆粒不痛不癢？ 醫：拖到「菜花」變花椰菜 恐惡性病變

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
書田診所泌尿科主任醫師陳鵬提醒，病毒疣最大的特性就是容易復發，即使完成治療，仍應維持安全性行為、固定追蹤檢查。圖／書田診所提供
書田診所泌尿科主任醫師陳鵬提醒，病毒疣最大的特性就是容易復發，即使完成治療，仍應維持安全性行為、固定追蹤檢查。圖／書田診所提供

一名30多歲男性，日前發現陰莖表面長出數顆小顆粒，因沒有疼痛或搔癢感而未加理會，但病灶逐漸增加，外觀也變成典型花椰菜狀，經檢查確診為生殖器病毒疣，接受治療後病灶已明顯改善。

書田診所泌尿科主任醫師陳鵬表示，不少人發現私密處長出一、兩顆小突起，因為不痛、不癢，大多拖著不處理，直到顆粒愈來愈多，甚至已長成花椰菜狀才驚覺不對勁。這類症狀很可能是俗稱「菜花」的生殖器病毒疣，不僅具有傳染性，也容易反覆復發，若延誤治療，恐增加感染他人的風險。

陳鵬指出，生殖器病毒疣是由人類乳突病毒（HPV）感染所引起，主要透過性接觸傳播，包括陰道、肛門及口腔性行為，也可能因皮膚或黏膜直接接觸而感染。生殖器病毒疣傳染力極強，即使感染者沒有明顯症狀，仍可能將病毒傳染給伴侶，因此不可因「沒有感覺」就掉以輕心。

生殖器病毒疣的潛伏期約數周至數月，初期症狀通常不痛不癢，部分病毒疣可自行痊癒，但也可能持續多年或反覆發作，外觀多為單顆或多顆小突起。男性病灶多出現在陰莖、包皮、陰囊及肛門周圍；女性則常見於陰唇、陰道、子宮頸及肛門周圍。

針對治療方式，陳鵬說，目前包括外用藥物、電燒或切除手術，以及冷凍治療等方式。外用藥膏約有五至六成患者可讓疣體消退，但可能引起局部紅腫、刺激，甚至波及正常皮膚。若病灶較大或數量較多，可採電燒或手術切除，雖能快速移除病灶且復發率相對較低，但需接受麻醉，也有術後感染及疤痕風險。

近年在冷凍治療技術有了新進展，可利用低溫破壞疣體細胞及血管供應，使病灶自然脫落。陳鵬表示，相較於傳統方式，新型冷凍筆能更精準作用於病灶，較不易傷及周圍正常組織，多數患者無須麻醉即可接受治療，術後可正常洗澡、碰水，約一至二周病灶便會自然脫落，不影響日常生活。

除了及早治療外，陳鵬強調，接種HPV疫苗仍是預防生殖器病毒疣及多種HPV相關疾病最有效的方法之一。九價HPV疫苗可同時預防多種高危險型及低危險型病毒，不僅可降低菜花發生，也有助預防子宮頸癌、肛門癌、口咽癌及男性外生殖器相關癌症。

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