現在才知道！他驚呼「換腎變3腎」 網嘆：器官出事就是一輩子

你知道所謂的「換腎」並非換上新腎嗎？日前一名網友在臉書社團發文，說他一直以為換腎手術是把壞掉的腎切掉，再接上一顆新的，沒想到竟然是把好的腎臟直接裝上去，變成擁有「三個腎」，直呼「我不會是世界上最後一個知道的人吧？我是個沒有常識的人」。

貼文一出立刻引發網友熱烈討論，不少人紛紛驚呼「我也是今天才知道」、「你不孤單，我也以為是這樣」。也有網友補充，「換腎要一輩子的吃抗排斥藥，不換腎是要一輩子的洗腎，所以腎臟出事的話，不管選哪一個都是一輩子」、「要看病況，如有腫瘤就需拆除壞的再裝一個好的，但會是二個好的在同一邊」、「只有兩邊可以塞，還要看抗體高不高，抗體還在也不能再裝」。

根據中國醫藥大學附設醫院官網說明，腎臟移植（俗稱換腎）是將捐贈者的腎臟移植到受贈者骨盆腔內，而原有的腎臟不會摘除，除非是有腫瘤或結石等問題。腎臟來源包含活體捐贈及腦死捐贈，腎臟移植是尿毒症最好的治療方式，比起血液透析與腹膜透析，腎移植不僅生活品質最高，存活率也最佳。

關於活體腎臟移植，是指健康成人將一個腎臟切除並捐贈移植給另一個人。依照法律規定，活體親屬腎臟捐贈者必須是病人的五等親（如父母、子女、兄弟姊妹，或有兩年以上婚姻關係的配偶），且經組織配對合格才能進行手術。活體移植能有效減少等候時間，且移植腎的存活率也相對較高。

捐贈者的條件也相當嚴格，必須為年齡在20歲以上的健康成人，兩個腎臟功能皆正常，且無糖尿病、高血壓、肺結核等慢性疾病，亦無腫瘤病史或愛滋病等高度傳染性疾病，同時必須是自願捐出且動機純正。醫療團隊會對捐贈者的生活、精神及心理狀況進行詳細評估，確定無潛在問題且不影響健康，並進行組織抗原比對，審查順利通過後方可進行活體腎臟移植手術。