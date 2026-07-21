昔為政策反覆道歉 石崇良今改口：只下架第一層是為「兼顧產業發展」

中聯致癌油風暴尚未落幕，行政院近期頻釋放訊息，將究責行政責任，且「誰做錯就會辦誰」。衛福部長石崇良日前曾為致癌油相關產品回收政策反覆在立院道歉，今天出席記者會說明再上架原則時，主動改口稱一切都是根據風險評估調整，且若不斷擴大下架範圍，恐與國際貿易「有不一致情形」，強調「確保民眾食安，更必須兼顧產業發展、國際貿易。」

致癌油脂事件導致民眾人心惶惶，台北市長蔣萬安號召民眾7月25日上街表達「反毒台」訴求，在野黨也發起絕食活動。過去食安事件多由食藥署長下台止血，但本案行政院長卓榮泰、行政院政務委員陳時中接連說重話要追究行政責任，尤其陳時中日前「誰錯就辦誰，政府不包庇」說法，令外界解讀光是食藥署長下台恐難止血。

石崇良日前在立法院食安專報中，為致癌油疑慮產品下架政策前後不一道歉，卻在今天記者會中一改過去態度。他主動強調，過去外界對政府決策過程有所爭議，認為是否反覆調整，「我必須再次強調，這都是根據風險評估的調整措施」，苯駢芘雖是一級致癌物，但經過科學基礎進行風險評估，所訂定的標準也須考量「世界共通性原則」。

石崇良說，我國針對苯駢芘訂出2ppb上限，這與南韓、歐盟相同，而中國大陸是10ppb，日本、美國則根本沒訂定標準，本次中聯油脂4至6月共30批原料油，其中1批出口至日本，因對方沒有訂定苯駢芘標準，我國也不必要求中聯油脂回收該批產品，且不必向日本通報。

「只下架第一層油品，是考量國際一致性標準。」石崇良說，若我國不斷擴大下架範圍，恐導致「國際貿易上不一致情形」，例如若來自未訂定苯駢芘標準國家的油品，是否可以進口至台灣？在確保民眾食安，讓社會安心的同時，「更必須兼顧產業發展、國際貿易」，而一切的出發點，仍是基於「科學根據、風險評估。」

石崇良說，食用油是民眾每天都要使用的產品，在中聯油脂事件中，他特別感謝台糖、大統益、昌暉三家大型食用油脂業者，持續供應油品滿足國內需求，並在案發後對自家油品採逐批查驗後才上市的作法，也很謝謝高雄市、台南市政府衛生局同仁，過去這段時間確保油品安全及品質，加強稽查力度，才讓現在油品市場，不會受到過大衝擊。