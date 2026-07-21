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外送專法今上路！公平會防外送平台聯合漲價 違者最高重罰5000萬元
針對「外送員權益保障及外送平台管理法」今天正式施行，公平會今天呼籲平台業者勿藉專法施行之際，合意調高價格，公平會後續將密切關注市場動態，嚴防外送平台藉由聯合行為將相關營運成本轉嫁消費者或餐飲店家。如果經調查獲違法事證者，將依據公平交易法規定嚴懲，罰鍰最高可達新臺幣5,000萬元。
公平會指出，競爭事業間若以契約、協議或其他方式之合意，共同決定調整價格或交易條件，即違反公平交易法聯合行為之規定，另依公平交易法第14條第3項規定，聯合行為之合意，可以從市場狀況、商品或服務特性、成本及利潤考量、事業行為之經濟合理性等間接證據推定具有合意，因此事業間一致性價格變動，若有具體事證或可推定係因合意所導致，即構成公平交易法之聯合行為。
公平會表示，公平會向來對聯合漲價行為嚴格執法，若經調查獲違法事證者，將依據公平交易法規定予以嚴懲，罰鍰最高可達新臺幣5,000萬元。最後，公平會表示，平台業者切莫藉「外送員權益保障及外送平台管理法」施行之際，合意調高價格。
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