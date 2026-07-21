大林慈濟赴柬埔寨探阿莎 血管瘤術後1年重展笑顏

大林慈濟醫院醫療團隊近日踏上柬埔寨的土地，探望一年前曾來台接受耳部血管瘤手術的女孩阿莎。一年後她已康復，從過往內向靦腆蛻變為開朗自信模樣，臉上綻放出燦爛笑容。

慈濟2024年9月15日在柬埔寨與柬埔寨總理青年志願醫師協會合作義診時，發現一名9歲的女孩阿莎，自出生便有右臉頰巨大血管瘤。由於當地醫療資源有限，遂將阿莎送往台灣醫治。2024年12月15日阿莎首次來到大林慈濟醫院進行初步評估。

大林慈濟醫院告訴中央社記者，2025年2月16日阿莎再度來台，並於2月18日接受為期5.5小時的血管栓塞手術，以縮小頭頸部血管瘤。接著，整形外科黃介琦主任率領團隊，歷經8.5小時，成功完成血管瘤切除手術，並由許宏達醫師進行皮瓣移植修補，順利完成這場高風險手術。阿莎手術後在台灣觀察半年後，才返回柬埔寨。

大林慈濟醫院國際醫療中心昨天特別前往阿莎就讀的學校，受到校長、師生們熱情歡迎。分享會中，校方感動地表示，手術後的阿莎不僅身體恢復良好、抽高了許多，更展現出前所未有的自信。在校園裡，她不僅學習表現亮眼，更積極結交朋友，重新找回了屬於孩子最純真、無憂的快樂時光。

隨後，團隊驅車前往阿莎家中探訪。見到遠道而來的大林慈濟醫院團隊，阿莎的阿嬤激動地眼眶泛紅，甚至用記憶中殘留的幾句中文熱切問候。阿嬤感謝當初大林慈濟的跨海伸援，讓阿莎不僅重獲健康，也讓這個家庭重新擁有平凡卻珍貴的幸福生活。

大林慈濟醫院強調，這份跨越國界的愛，不僅改變了阿莎的一生，更在當地播下了善良的種子。未來，大林慈濟醫療團隊將持續奔走，讓這份愛的影響力在世界各個角落發酵。