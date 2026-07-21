高齡換照通知資訊不清 偏鄉長者怨「分5天奔波70公里」

交通部高齡駕駛換照通知挨批資訊不清，有偏鄉長者抱怨，通知未交代體檢、講習先後順序及換照緩衝期，拍照、體檢、上課、換照得分5天往返70公里，相當折騰。新竹區監理所表示，通知採分批寄發，70至74歲駕駛人另有2年換照緩衝期，請民眾不用擔心。

有民眾投訴，換照通知建議於今年6月1日至6月30日辦理，但自己7月2日才收到，質疑寄發時間落後；且通知僅提及超過緩衝期未換照，駕照將逾期，卻未說明緩衝期有多久，也只寫完成高齡講習才能換照，未告知須先體檢，直到查看講習報名資訊，才發現上課必須攜帶合格體檢表，擔心不少長者因此白跑一趟。

投訴人也認為，通知內容將高齡換照原因著重於闖紅燈、逆向等交通違規，未說明制度設計真正考量是高齡者反應能力、視力等生理變化，政策說明失焦，容易增加民怨。

此外，通知要求繳交照片也引發不滿。投訴人表示，現在證件照可透過數位設備拍攝，若監理站能提供現場拍照，不僅可確認本人，也能減少奔波，以他居住的村莊為例，最近的照相館約6公里遠，得先跑一趟拍照，隔幾天再回去取件；接著還要到約6公里外的診所完成體檢，才能報名高齡講習。講習地點設在約19公里外的監理站，若當天順利完成換照還算幸運，否則還得再跑一趟監理站。

對此，新竹區監理所表示，考量各地體檢醫療服務量能，避免短時間大量高齡民眾湧入醫療院所，影響原有醫療服務品質，因此高齡換照通知採分批寄發。

監理所指出，70歲至74歲駕駛人設有2年換照緩衝期，逾期仍駕車將依規定處1800元以上罰鍰。目前周一至周五上午9時至11時均開設高齡講習，建議民眾先完成體檢，再參加2小時講習後辦理換照。

監理所表示，辦理講習及換照時，民眾應攜帶身分證正本、駕照正本（遺失者免附）、1吋照片2張及體檢表。為便利長者，已與新竹縣各鄉鎮市公所合作規畫一站式講習換照服務，將依各公所申請情形安排辦理時程。

至於民眾建議提供現場數位拍照服務，監理所表示，已完成初步評估，未來將視經費狀況辦理設備採購，以提升換照便利性。