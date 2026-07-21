空氣中的苯駢芘竟比毒油致癌風險高 環團批至今無法可管

致癌毒油風暴延燒。台灣健康空氣行動聯盟今召開記者會指出，苯駢芘（BaP）是多環芳香烴家族（PAHs）中毒性最強者，附著在空氣中的細懸浮微粒上，吸進去的BaP，甚至比吃下去的毒油BaP致癌風險更高、更難防，呼籲政府儘速將苯駢芘納入「空氣品質標準」與排放標準。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃說，過去十餘年，WHO常以苯駢芘作為PAH混合物的唯一風險評估指標，但2021最新版空品指引報告強調，單看苯駢芘仍嚴重低估整體空氣中多環芳香烴家族的致癌力，PAH混合物中還有致癌力高達100倍的超級致癌物，可能引發乳癌、心血管疾病、神經發育等健康危害，且苯駢芘沒有安全閥值。

他說，本土研究發現交通排放（31.3%）被認為是環境PM2.5結合態多環芳香烴的主要來源，其次才是工業排放。以苯駢芘代謝當量（BaPMEQ）為指標，台北市苯駢芘代謝當量的平均濃度超過世衛的年度參考值0.12ngm–3。國衛院和中國醫藥大學相關研究也發現，新竹冬季的PAHs致癌性約為夏季的6倍，一年四季中，苯駢芘占PM2.5中BaPeq濃度的49.0 %，其PM2.5結合態多環芳香烴的年均終生超額癌症風險(1.60 × 10⁻⁵ )高於美國環保署指引規定的限值（10⁻⁶ ）。

不僅移動汙染源，葉光芃說，中研院及陽明醫大的國際發表本土研究發現，當國人在廚房內使用瓦斯烹飪，烹調油煙中的粗顆粒會吸收大部分高致癌性PAHs，室內空氣中含BaP的多環芳香烴暴露濃度，即使低於餐廳廚房和夜市，也可能高於美國環保署建議的致癌化學物質可接受水準。

葉光芃強調，長年吸入空氣中的苯駢芘，比毒油苯駢芘吃下肚更恐怖，因為吃下去的會先送往肝臟解毒，大部分都會排掉，吸進去的苯駢芘，可穿透肺泡、血腦、腸道和胎盤等屏障，直接進全身血液，對人體的直接傷害和致癌風險，反更高更難防。

他說，當衛福部身陷毒油事件颱風眼，主責有毒空氣汙染物管控的環境部，豈能像局外人？並批評環境部至今未納管苯駢芘空品濃度監測，也沒有對移動汙染源苯駢芘排放減量有任何管制措施，反觀中國早在12年前就已經加嚴管制苯駢芘空品標準，民進黨連續執政10年，空氣中苯駢芘卻仍無法可管，輸給中國，持續放任毒氣全國殺人不作為。

他進一步問，環境部日前宣布下半年將預告固定汙染源有害空氣汙染物排放標準，納管苯駢芘，但只剩下5個月時間，納管的具體步驟和時程為何？且是否只納管固定汙染源排放，拋棄交通移汙毒氣？

工作傷害受害人協會專員賀光卍則說，工人長時間暴露在苯駢芘的毒氣環境中，卻看不到完整的監測資料、健康風險評估，政府除了應立即將苯駢芘納入固定汙染源有毒空氣汙染物排放標準，也應建立全國監測及資訊公開制度，讓勞工及居民知道暴露風險。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文表示，毒油可以選擇不吃，但人民呼吸的每一口空氣，卻無處可躲，呼籲政府將苯駢芘納入「空氣品質標準」與排放標準，針對鋼鐵、煤電及交通移動汙染源，實施嚴格的苯駢芘排放總量管制。

對此，環境部回應，目前移動汙染源燃料成分管制標準已訂定國內車用柴油的多環芳香烴最大容許標準值為8%（m/m），與歐盟一致，近期將研議加嚴。又，苯駢芘會附著在粒狀汙染物上面，環境部對於工業排放源也訂有粒狀汙染物相關管制標準。今年也會將苯駢芘單獨納入有害空氣汙染物管制，近期將會展開相關法制作業程序。

除此，環境部已要求容納石化製程的特殊性工業區將苯駢芘納入空氣品質監測項目，統計民國111年至113年監測結果，各工業區苯駢芘年平均濃度，包括雲林離島式基礎產業園區、林園產業園區、臨海產業園區，與歐盟所訂定PAHs空氣品質目標值比較，皆低於國外標準。