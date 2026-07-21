台鐵豐原車站候車月台座椅扶手鏽蝕割傷旅客 台鐵致歉改善

有旅客在台鐵豐原車站第二月台候車時，因月台座椅扶手表面鍍漆氧化鏽蝕，割傷他手掌流血，就醫後向豐原車站反映，台鐵表明只願賠掛號費100元；台鐵公司台中運務段今天表示，設備瑕疵造成旅客受傷深表歉意，已請當事人保留相關醫療單據，豐原站將協助依相關規定辦理賠償，有問題的座椅扶手，近日將更換修復。

旅客在豐原臉書po文說，本月17日晚上6點多，他從花蓮搭乘台鐵車至豐原站下車後準備轉乘到后里站，在二樓第二月台候車時，因椅子的扶手表面鍍漆氧化鏽蝕，造成他手掌被割傷流血，他自行就醫，告知豐原車站相關情況，質疑椅子扶手生鏽膨脹，台鐵卻只是噴上漆，為避免別人也受害，他先用膠帶將扶手包起來。

旅客說他向豐原車站反映後，車站人員竟要他帶證件及印章領取就醫支出的診所掛號費100元，質疑像「打發乞丐」，要豐原站直接投進捐款箱就好。

台鐵台中運務段回應表示，當晚接獲民眾反映，豐原站即派員前往查看該座椅扶手，以膠帶纏繞並貼公告防護，同時巡查其他座椅是否存在相關情形，有問題座椅扶手近日將先更換修復，正進行新座椅採購程序中，預計年底前可將該批座椅全面換新。