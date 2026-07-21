台中市優質水蜜桃評鑑結果出爐 和平區江家興奪冠

台中市政府農業局輔導和平區農會，今天在該會農特產品展售中心2樓會議室舉辦「115年度台中市優質水蜜桃果品評鑑活動」，63組農友報名參賽，和平區江家興勇奪冠軍，成為今年度的水蜜桃達人。

這次評鑑活動邀請農業部農糧署中區分署、台中區農業改良場、國立中興大學及台中果菜運銷股份有限公司等農業學術研究機關代表擔任評審，根據水蜜桃外觀果形、重量、質地風味及糖度等項目進行評分，由和平區江家興勇奪冠軍，成為今年度的水蜜桃達人，可獲得獎牌及獎金2萬5000元，第2名為和平區邱瑞鳳及和平區詹春梅，可獲得獎牌及獎金1萬2000元，第3名為和平區吳金山、和平區徐明生及和平區普正龍，可獲得獎牌及獎金5000元。

台灣的高海拔水蜜桃當初是從日本引進，最早在梨山栽種，梨山海拔約1800至2000公尺，地勢較高又位於大甲溪上游，除有乾淨的水源灌溉，日夜溫差大的氣候條件，有利於水蜜桃累積糖分，成熟後的水蜜桃皮薄、果肉豐富且軟而多汁。

農業局表示，台中市和平區為台灣高海拔水蜜桃的主要產區，種植面積計453公頃，年產量約2717公噸，產期約在每年7月中旬至8月底。因台中市有得天獨厚的地理位置與氣候環境，加上農友用心栽培，生產之水蜜桃品質優良且甜度高，汁多肉細果粒大，飽滿、乳白色中帶些粉紅，口感軟而細緻，具有特殊的水蜜桃清香。透過舉辦果品評鑑活動向社會大眾推薦梨山地區優質的高海拔水蜜桃，現在正是最佳的品嘗時機。

台中市府農業局輔導和平區農會，今天在該會農特產品展售中心2樓會議室舉辦「115年度台中市優質水蜜桃果品評鑑活動」。圖／和平區農會提供