快訊

搭高鐵出站被攔下！她在月台等朋友3.5小時 差點被罰2500元

陽明交大教授狂砍連襟致死 據傳凶嫌自述有「幻聽幻覺、意識干擾」

謝賢部分遺產「林青霞託管」？官方影迷會吐真相

聽新聞
0:00 / 0:00

台中市優質水蜜桃評鑑結果出爐 和平區江家興奪冠

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市府農業局輔導和平區農會，今天在該會農特產品展售中心2樓會議室舉辦「115年度台中市優質水蜜桃果品評鑑活動」。圖／和平區農會提供
台中市府農業局輔導和平區農會，今天在該會農特產品展售中心2樓會議室舉辦「115年度台中市優質水蜜桃果品評鑑活動」。圖／和平區農會提供

台中市政府農業局輔導和平區農會，今天在該會農特產品展售中心2樓會議室舉辦「115年度台中市優質水蜜桃果品評鑑活動」，63組農友報名參賽，和平區江家興勇奪冠軍，成為今年度的水蜜桃達人。

這次評鑑活動邀請農業部農糧署中區分署、台中區農業改良場、國立中興大學及台中果菜運銷股份有限公司等農業學術研究機關代表擔任評審，根據水蜜桃外觀果形、重量、質地風味及糖度等項目進行評分，由和平區江家興勇奪冠軍，成為今年度的水蜜桃達人，可獲得獎牌及獎金2萬5000元，第2名為和平區邱瑞鳳及和平區詹春梅，可獲得獎牌及獎金1萬2000元，第3名為和平區吳金山、和平區徐明生及和平區普正龍，可獲得獎牌及獎金5000元。

台灣的高海拔水蜜桃當初是從日本引進，最早在梨山栽種，梨山海拔約1800至2000公尺，地勢較高又位於大甲溪上游，除有乾淨的水源灌溉，日夜溫差大的氣候條件，有利於水蜜桃累積糖分，成熟後的水蜜桃皮薄、果肉豐富且軟而多汁。

農業局表示，台中市和平區為台灣高海拔水蜜桃的主要產區，種植面積計453公頃，年產量約2717公噸，產期約在每年7月中旬至8月底。因台中市有得天獨厚的地理位置與氣候環境，加上農友用心栽培，生產之水蜜桃品質優良且甜度高，汁多肉細果粒大，飽滿、乳白色中帶些粉紅，口感軟而細緻，具有特殊的水蜜桃清香。透過舉辦果品評鑑活動向社會大眾推薦梨山地區優質的高海拔水蜜桃，現在正是最佳的品嘗時機。

台中市府農業局輔導和平區農會，今天在該會農特產品展售中心2樓會議室舉辦「115年度台中市優質水蜜桃果品評鑑活動」。圖／和平區農會提供
台中市府農業局輔導和平區農會，今天在該會農特產品展售中心2樓會議室舉辦「115年度台中市優質水蜜桃果品評鑑活動」。圖／和平區農會提供

台中市府農業局輔導和平區農會，今天在該會農特產品展售中心2樓會議室舉辦「115年度台中市優質水蜜桃果品評鑑活動」。圖／和平區農會提供
台中市府農業局輔導和平區農會，今天在該會農特產品展售中心2樓會議室舉辦「115年度台中市優質水蜜桃果品評鑑活動」。圖／和平區農會提供

台中市 水蜜桃 農業部

延伸閱讀

雙溪區黃金稻田迎秋收 三百人體驗食農趣

第二屆「500甜」甜點指南8／21公布！集結星級評審團，30+排隊名店齊聚甜點派對

日本旅遊避開這4個月？網友喊「玩到崩潰」一票人認證：比台北還難受

台北內湖手搖飲料推薦｜茶曉伊 網瘋傳真果肉蜜桃水果茶！拉拉山現採水蜜桃系列登場！連續3年榮獲比利時iTQi米其林7星獎

相關新聞

台中機場國際航線突破30條 賴正鎰：清泉崗機場經濟圈成形

台中清泉崗國際機場迎來史上最大規模擴張，今年國際及兩岸航線預計突破30條，全年旅客運量有望破300萬人次。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今指出，清泉崗周邊房市正轉型為結合航空、科技、物流、觀光與居住需求的「機場經濟圈」。

防豬瘟禁廚餘養豬衝擊蘭嶼 雅美（達悟）族憂數百年傳統文化難延續

為防範非洲豬瘟，政府明年起全台將全面禁止以廚餘餵養豬隻，違者最高可處40萬元以上罰鍰。不過，長年以廚餘養豬的蘭嶼雅美（達悟）族部落面臨巨大衝擊。對當地居民而言，豬隻不只是重要食材，更是婚禮、喪禮、祭典等傳統文化不可或缺的一環，如今新政策也讓族人憂心延續數百年的生活方式恐將被迫改變。

影／名嘴質疑中市隱匿未驗苯駢芘 鄭照新：盡力滿足大眾知情權

台中市長盧秀燕昨天前往台北市中正第一警分局介壽派出所對面，關心3名國民黨台北市議員參選人絕食情形。面對媒體追問名嘴溫朗東指控台中市政府涉隱匿「未檢驗苯駢芘」爭議時，盧秀燕未回應即離開現場。對此，台中市副市長鄭照新今天表示，並非市長無法回應，而是當時屬探視行程，不適合停留受訪；他本人則留在現場接受媒體提問。

彰化2鄉發現金 鄉代會駁選前撒幣

彰化縣線西鄉過去每年發放每人五百元台電回饋生活福利金，今年首度大幅加碼至每人二千五百元，昨起在各村陸續發放，全鄉約一萬六千百多人受惠。花壇鄉則從昨起發放每人六千元振興經濟金，約四點二萬人受惠，有人質疑選前大撒幣，鄉代會駁「想太多！」

降低曝曬…台中67個路口 試辦紅燈減秒

台中市政府推出「交通號誌紅燈減秒專案」，自昨日起至八月廿八日止，在四條主要幹道共六十七個路口試辦，將號誌周期由一百八十秒縮短為一百五十秒，預估每個路口平均可減少十五至廿五秒紅燈時間，降低夏季機車族與行人等候時曝曬的不適，提升通行舒適度。桃園七月起啟動夏季號誌計畫，全市二五四處路口連鎖調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。