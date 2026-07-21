尷尬1分鐘！空服員請求「機上別點1飲料」 苦笑：原地空等還要找話聊

正值暑假出國旅遊旺季，不少旅客搭機時都會在機上點杯飲料解渴。不過，國外一名資深空服員透露，若乘客點的是「健怡可樂（Diet Coke）」，往往會讓空服人員非常頭痛，原因並非飲料本身有健康疑慮，而是健怡可樂倒入杯中後泡沫過多、消泡速度緩慢，導致整個送飲料流程被迫延宕，也讓空服員陷入尷尬等待。

據旅遊媒體《Travel+Leisure》報導，資深空服員蓋瑞（Luke Gary）分享，健怡可樂是自己最不希望乘客點的飲料之一。他表示，每次倒健怡可樂時，杯中的泡沫都要花約60秒才會逐漸消退，但這時杯內甚至連四分之一都沒有，只能不停重複倒、等待、再倒，整個過程比其他飲料耗時許多。

蓋瑞笑稱，這段等待時間最尷尬的是還得試圖和乘客聊天，然而大多數人早已戴回耳機，不打算交談，讓他只能站在原地乾等。若是在忙碌的飲料服務時段，連續有多名乘客點健怡可樂，更會拖慢整排乘客的送餐、送飲料速度。

其實，健怡可樂容易起泡並非空服員的錯覺。2022年一份研究指出，汽水是否容易產生大量氣泡，主要與液體的「表面張力」及「黏度」有關。液體表面張力越低，二氧化碳越容易形成氣泡，而健怡可樂因配方中含有阿斯巴甜、苯甲酸鉀等成分，降低了液體表面張力，因此比一般可樂更容易產生大量泡沫。

此外，黏度高的液體產生氣泡較少，但泡沫一旦產生，就會更加穩定且不易消散，而健怡可樂的黏度略高於一般可樂，這也導致空服員在機上為乘客服務時影響效率的「小麻煩」。

該媒體也曾介紹搭機時的推薦飲品，搭乘飛機時，剩客的味覺與嗅覺會因機內乾燥空氣和機艙壓力變弱，尤其是對甜味和鹹味的感受影響最大，因此若飲用薑汁汽水會感受到甜度降低、口感「更辛辣」，讓人感到神清氣爽，加上「薑」具有減緩噁心、消化不良和肌肉疼痛等作用，也能消滅乘客飛行時因緊張而導致的胃部不適。