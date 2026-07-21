健身器材摸一摸就感染 醫籲HPV疫苗建立保護力

原以為只是不起眼小顆粒，竟是俗稱「菜花」的生殖器病毒疣。醫師提醒，雖性接觸是最主要感染途徑，但門診曾遇過健身房使用器材手部感染，提醒民眾莫輕忽HPV病毒的傳播風險。

30多歲林先生，最近發現陰莖表面長出數顆小顆粒，初期不痛不癢，因此未特別在意，直到數量逐漸增加且外觀呈現花椰菜狀，才趕緊至門診求診。經醫師檢查後診斷為生殖器病毒疣，接受治療後病灶已明顯改善。

像林先生的故事，台灣其實並不少見，尤其在20多歲年輕族群，更是逐漸普遍，書田診所泌尿科主任醫師陳鵬表示，生殖器病毒疣就是俗稱的「菜花」，外觀多為小顆粒或花椰菜狀突起，常出現在生殖器或肛門周圍，由人類乳突病毒（HPV）感染引起的常見疾病。

生殖器病毒疣主要傳染途徑為性接觸，包括陰道、肛門或口腔性行為，也可經由與感染者皮膚或黏膜的直接接觸傳播。陳鵬說，確實見過門診個案在健身房使用舉重器材後，因間接接觸到帶有HPV細小皮屑，手部長出病毒疣。

陳鵬進一步說明，這些肉眼看不見的皮屑附著在器材表面，接觸到皮膚上仍有可能造成感染。整體而言，傳播仍以性行為是最主要途徑，經由物品間接接觸而感染情況相對少見。

陳鵬提醒，生殖器病毒疣幾乎不會痛也不會癢，甚至生長位置也不易發現，男性包皮或龜頭交界、女性內陰唇或陰道內都可能有病灶，但即使沒有明顯症狀，仍有可能將病毒傳給他人，當伴侶其中一方有病灶，就會建議另一半也要檢查，及早認識與防治十分重要。

陳鵬說，約5至6成病患使用外用藥膏過後疣體消退，有時會引起局部紅腫、刺激或鄰近正常組織的灼傷；手術適用於較大或數量較多病灶，但可能伴隨疼痛，及術後感染、疤痕產生風險；冷凍療法則是利用極低溫氣體，破壞疣體的細胞與血管供應，使私密處病毒疣脫落。

預防勝於治療，陳鵬表示，接種HPV疫苗是預防生殖器病毒疣及相關疾病最有效的方法之一。9價HPV疫苗能防護多種高危與低危型別的HPV病毒，大幅降低罹患生殖器病毒疣、子宮頸癌及男性外生殖器惡性腫瘤的風險。

陳鵬說，病毒疣是復發率極高的疾病，建議透過疫苗接種、維持安全性行為習慣、定期檢查，建立保護網。台灣自114年9月起擴大接種對象，113學年度入學國中男女學生，都可施打HPV疫苗；15歲以上男女性建議施打3劑的標準劑量，提升疫苗覆蓋率，進一步減少疾病發生。