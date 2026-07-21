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肝癌死亡率高 B肝防治成關鍵 專家籲建立「篩檢、追蹤、治療」照護鏈

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大醫院副院長高嘉宏（左）表示，B肝陽性個案後續照護仍仰賴各院所個別執行，應加強後續追蹤、風險評估與治療銜接。記者廖靜清／攝影
台大醫院副院長高嘉宏（左）表示，B肝陽性個案後續照護仍仰賴各院所個別執行，應加強後續追蹤、風險評估與治療銜接。記者廖靜清／攝影

世界衛生組織訂下2030年消除病毒性肝炎目標，盼提升B、C型肝炎診斷與治療涵蓋率，大幅降低肝硬化及肝癌死亡。台灣已提前達成C型肝炎消除目標，但B型肝炎仍是國人肝癌最主要元凶。醫界呼籲，近8成的B型肝炎感染者在基層醫療院所，政府應建立「基層B肝照護標準化流程」，銜接篩檢陽性後的追蹤治療。

根據衛福部公布資料，肝癌長年名列國人十大死因前段班，也是癌症死因前三名，雖然近年標準化死亡率已逐漸下降，但實際死亡人數仍持續增加，114年共有7601人死於肝癌，較前一年增加88人，顯示肝癌對國人健康仍是重大威脅。

台大醫院副院長高嘉宏表示，肝癌主要可分為病毒性與非病毒性兩大類，其中病毒性肝炎以B型及C型肝炎最為重要，而目前國內肝癌患者中，超過一半與B型肝炎有關，若要真正降低肝癌發生率，首要工作就是做好B肝防治。

高嘉宏指出，台灣在多年推動篩檢、治療政策下，已於2025年底提前達成WHO對C型肝炎消除的目標，可說是重要里程碑。但是，B型肝炎仍是公共衛生最大的挑戰，目前40歲以上成年人約有10%仍為B肝帶原者，未來如何比照C肝防治模式，有效控制B肝，將是達成2030目標的重要關鍵。

高嘉宏建議，B肝防治應建立完整照護流程，第一步是持續推動全民篩檢，找出尚未診斷的感染者。第二步則是依個人風險分級管理，而非所有患者都採相同的照護方式。另外，低風險患者可由基層診所定期追蹤，中度風險患者則應轉介胃腸肝膽科等專科醫師，進一步評估病情。

至於高風險患者，包括已有肝纖維化、肝硬化或肝癌風險明顯升高者，應及早接受抗病毒藥物治療，以降低肝硬化及肝癌發生率。高嘉宏強調強調，透過「篩檢、追蹤、風險分級、適時治療」四大策略，不僅有助於降低肝癌發生，更有機會讓台灣在2030年前達成WHO消除B型肝炎公共衛生威脅的目標。

義大醫院代理研究副院長許耀峻指出，目前B肝陽性個案後續照護仍多仰賴各醫療院所自行規畫，基層醫療端對於檢查項目、風險判讀、追蹤頻率及轉介時機，仍缺乏一致且明確的作業依據，容易出現「篩檢有成果、照護未接軌」的落差。

許耀峻說，除了提高篩檢率，更重要的是建立跨層級照護制度，確保陽性個案能順利銜接後續追蹤、風險評估及治療。「B肝帶原者近8成失聯及未穩定追蹤，主要是因為沒症狀、自認不需要看醫師」，其次是忙碌、交通等因素無法配合定期門診，就近至基層診所追蹤，增加治療可近性，也提升B肝治療率。

立法院厚生會與厚生基金會公布「基層B肝陽追照護指引建議」，希望讓B肝防治從篩檢推進到長期管理。記者廖靜清／攝影
立法院厚生會與厚生基金會公布「基層B肝陽追照護指引建議」，希望讓B肝防治從篩檢推進到長期管理。記者廖靜清／攝影

衛福部 WHO 肝癌

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