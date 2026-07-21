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小心有詐！健保轉帳扣款通知 不會有連結或夾帶檔案

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保署表示，民眾接到健保寄發轉帳扣繳通知時，請檢視是否具有健保署的數位簽章，即點選「寄件人」，即會顯示寄件人「已使用受信任的憑證簽署」或「通過驗證的電子郵件地址」，以辨識扣繳通知的真偽，並驗證電子郵件真實性及寄件者身分。圖／健保署提供
健保署表示，民眾接到健保寄發轉帳扣繳通知時，請檢視是否具有健保署的數位簽章，即點選「寄件人」，即會顯示寄件人「已使用受信任的憑證簽署」或「通過驗證的電子郵件地址」，以辨識扣繳通知的真偽，並驗證電子郵件真實性及寄件者身分。圖／健保署提供

近期詐騙手法不斷翻新，時而以政府機關名義郵寄信件，衛福部健保署提醒民眾小心，以免受騙。健保署財務組科長楊小娟表示，近日有民眾接獲健保署轉帳扣款通知，但卻發現郵件夾帶附件，憂心是詐騙郵件，向健保署檢舉。健保署確實會以電子郵件寄發保費轉帳扣繳通知，但不會夾帶檔案或連結，請民眾多加小心。

衛福部健保署提供多元繳納保費管道，民眾可利用金融機構（含郵局）存款帳戶轉帳扣繳健保費，並於每月扣款日前3個營業日，健保署會以電子郵件寄發保費轉帳扣繳通知，僅提醒民眾於扣款日前確認帳戶餘額充足，以利扣款順利完成，不會夾帶檔案或連結。

楊小娟說，民眾接到健保寄發轉帳扣繳通知時，請檢視是否具有健保署的數位簽章，即點選「寄件人」，即會顯示寄件人「已使用受信任的憑證簽署」或「通過驗證的電子郵件地址」，以辨識扣繳通知的真偽，並驗證電子郵件真實性及寄件者身分。

民眾欲進一步了解，請撥打健保署諮詢專線0800-030-598，手機請改撥（02）4128-678洽詢。健保署建議民眾可透過「全民健保行動快易通 健康存摺APP」及「個人健保資料網路服務作業」申請每月定期寄發電子繳款單及轉帳結果通知，兼顧便利又環保。

衛福部健保署財務組科長楊小娟表示，健保署確實會以電子郵件寄發保費轉帳扣繳通知，但不會夾帶檔案或連結，請民眾多加小心。聯合報系資料照
衛福部健保署財務組科長楊小娟表示，健保署確實會以電子郵件寄發保費轉帳扣繳通知，但不會夾帶檔案或連結，請民眾多加小心。聯合報系資料照

健保費 金融機構 健保署

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