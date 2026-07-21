15歲少年身高停滯 醫照骨齡「剩半年」：打生長激素也來不及救

孩子的身高成長只有一次，錯過了就無法重來。醫師蒼藍鴿在臉書粉專分享診間案例。前陣子有一位近15歲的男孩來看診，媽媽發現他近一年來長高的速度明顯變慢，眼看同學一個個超車才決定就診檢查。不料照完骨齡後全家都愣住了，結果顯示男孩的骨齡已高達16歲6個月，比實際年齡超前了1年半，且生長板已經閉合了一大部分。

針對家長最常提出的疑問：「男生不是可以長到18歲嗎？」蒼藍鴿直言這是最容易產生的誤解。男生確實可以持續長高到「骨齡」17至18歲，但關鍵字在於「骨齡」而非身分證年齡。當孩子的骨齡超前，等於成長時程被提前挪用。以該男孩為例，實際年齡近15歲，但骨齡已16歲半，代表距離生長板完全閉合的時間比同齡孩子少了整整1年半，別人還有2、3年能長，他可能只剩半年多。

蒼藍鴿解釋，成長靠的是「生長板的厚度」與「剩餘的時間」。當生長板還有空間、孩子還有追趕潛力時，醫師的武器非常多，包含完整的飲食衛教、運動處方、睡眠調整，必要時搭配藥物介入，每一項都能轉換成身高。但如果生長板已經接近癒合，就算施打昂貴的生長激素，能爭取到的空間也非常有限，不是藥物沒效，而是「時間」所剩無幾。

許多家長看到孩子長得慢，都有第一反應是「再等等看」的盲點，蒼藍鴿提醒，身高變慢不一定是「大隻雞慢啼」。成長趨緩背後可能隱藏著骨齡超前、性早熟、營養或荷爾蒙的問題，這些都不是靠「等」就能解決的。

他給出三點建議：

1. 定期記錄孩子身高體重，並畫出成長曲線。 2. 1年長高不到4公分或曲線明顯往下掉就該就醫。 3. 女孩8歲前、男孩9歲前出現第二性徵務必及早檢查。

蒼藍鴿強調，與其事後花大錢追趕，不如及早評估與掌握。成長窗口一旦錯過就不會重來，家長務必多加留意孩子的生長趨向，把握黃金治療期。