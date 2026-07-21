憂外送平台遭壟斷 綠委反Grab併Foodpanda

「主要股東為Uber的Grab，最近併購Foodpanda，恐讓Uber獨大，公平會應否決併購！」綠委王世堅21日與學者、外送員工會召開記者會指出，Grab併購Foodpanda的經濟成本遠高於效益，外送員恐失去議價空間、店家抽成恐提高、消費者優惠將逐漸消失，呼籲公平會依法審查並予以否決。

併購案「左手換右手」

外送平台Grab併購台灣Foodpanda的合併案已送到公平會，由於Grab主要股東是Uber，台灣現有兩大外送平台就是Foodpanda與Uber eats，外界擔心併購後恐產生壟斷效應。民進黨立委王世堅指出，Uber近日已經花幾千億元併購Foodpanda母公司Delivery Hero，又要用Grab併購台灣Foodpanda，如此收購根本就是「左手換右手」。

王世堅表示，資策會的報告指出，潛在5家接受台灣外送市場的企業中，Grab適格性僅47分、排名最後，且收購後產生的「限制競爭不利益」遠高於整體經濟利益，公平會應該依法否決，而非用「附加條件通過」方便企業壟斷。

恐使用華為服務

「除了消費權益受損，資安也有疑慮！」中央資管系副教授葉羅堯分析，Grab曾於部分東南亞市場與「華為」Petal Maps及HMS（華為行動）生態系建立技術合作，即使業者強調合作範圍並無台灣市場，但主管機關仍可能難以持續驗證台灣版本的APP是否完全排除華為相關技術元件，國安風險有待釐清。

台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪指出，平台經濟最大風險，就是在市場失去競爭後造成難以制衡的「外送巨獸」，當市場只剩下單一平台時，消費者優惠將逐漸消失、店家抽成也會逐漸提高，外送員也很難與平台爭取權益，最後遭殃的還是基層勞工與被剝削的小店家。

因此，他們呼籲公平會否決併購案，維護市場公平競爭機制，並加強保障消費者、外送員與合作店家權益，還有對跨境資料治理、個資保護的重視。

Foodpanda退出會更糟

但全國有18個工會也發出聯合聲明稿，呼籲公平會有條件核准Grab 收購Foodpanda。聯合聲明指出，在 Uber 即將收購 Foodpanda 母公司的情況下，不可能允許如此強勁的競爭者再次出售，在台灣與之競爭。因此最差的情況可能是Foodpanda直接退出市場，對14 萬名外送人員影響甚鉅。

因此他們希望在下列條件下，允許Grab併購台灣Foodpanda：妥善承接既有外送員的帳號、合作紀錄、申訴案件及相關權益，還有全面遵守外送專法。報酬、獎勵、派單及停權制度如有重大調整，應提前揭露與溝通；同時不得限制外送員跨平台接案，也不得以不合理扣款、排他措施或不透明的演算法差別待遇。

【更多精采內容，詳見 】