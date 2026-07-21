快訊

台經院預告2026年經濟成長預測破10％ 這項力道太強

衛福部諮議會決議 放行中聯19批預防性下架油品全數「重新上架」

泰美味！泰國菜如何在美國餐桌端出一片天？

聽新聞
0:00 / 0:00

世展會資助人深入斯里蘭卡 跨越語言為資助童取台灣名字

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
14名參與世界展望會「兒童資助計畫」的資助人參訪斯里蘭卡與資助童相見歡，跨域語言隔閡創造美好回憶。圖／台灣世界展位會
14名參與世界展望會「兒童資助計畫」的資助人參訪斯里蘭卡與資助童相見歡，跨域語言隔閡創造美好回憶。圖／台灣世界展位會

台灣世界展望會日前邀請14名參與「兒童資助計畫」的資助人走訪位於斯里蘭卡深山的盧努格勒（Lunugala）計畫區，展開為期7天的關懷行之旅，與資助童相見歡。有的資助人以繪畫打破沉默，更跨越語言為資助童取台灣名字，也有資助人以棋會友拉近距離。

盧努格勒計畫區距首都可倫坡（ Colombo ）約8小時車程，由於地處偏遠、交通封閉 ，醫療、水資源等基礎建設落後，展望會2013年開始在當地服務，陸續改善社區供水系統、修建校園廁所、成立媽媽營養教室促進孩童健康，更協助家庭發展多元生計與可持續性農業。

資助人何侑樺參與「兒童資助計畫」長達20年，資助的15名孩子都是女孩，她說「孩子要接受教育才有未來，而女孩更是弱勢中的弱勢，所以我選擇幫助女孩。」

8歲的伊韓莎（Yehansha）在父母陪同下、與妹妹一起盛裝出席相見歡活動，看到一家人關係緊密，何侑樺頓時放心不少，拿出畫筆與圖畫紙與靦腆的孩子互動；伊韓莎畫了一隻鳥，何侑樺就照著畫了另一隻，指著兩隻鳥說，「這是你、這是我。」孩子完成大部分的畫作後，她在右上角畫上一顆太陽，整張圖畫因此更加完整。

最後，孩子用泰米爾語寫下名字，由媽媽翻譯成英文；何佑樺再以音譯為她取了個中文名字，「希望她記得自己有個台灣名字：伊—韓—莎。」

資助人黃映蕙在行前仔細看了資助童薩烏麗（Savuli）的影片和照片，發現她總是在下棋，於是找了大小適中的五子棋棋盤、把遊戲規則翻譯成英文附在包裝裡、上網查了五子棋的英文，現場手把手教薩烏麗下棋。薩烏麗的媽媽原本坐在黃映蕙斜前方看著他們，卻冷不防地低頭趴在桌上，「她再抬頭就是看著我，一直哭，然後透過翻譯跟我說，真的很感謝我。」

「原來這世界上真的有人需要我」黃映蕙分享，長達兩小時的相見歡，媽媽始終用感激的含淚雙眼看著她，「讓我忍不住也很努力地看著媽媽，想要把她記住…我想我一輩子都不會忘記她的眼神。」

台灣世界展望會自1998年開始在斯里蘭卡執行「兒童資助計畫」，陸續陪伴3個計畫區推動在地發展，在台灣資助人的愛心陪伴下走過2004年南亞大海嘯、2020年新冠疫情、2022年經濟危機、2025年迪特瓦氣旋等多次衝擊，透過「兒童資助計畫」匯集資助人每個月700元的款項，投入資助童所居住的社區發展，撐脆弱兒童穩定生活、接受教育，平均資助1名孩子，將有4名兒童因而受益，成為社區發展、轉變的無限希望。

斯里蘭卡 世界展望會

延伸閱讀

私幼不當對待13童 家長看800小時監視器畫面揪76起怒提告

北市連鎖幼兒園幼童被師命狗爬式移動 家長泣訴：爸媽對不起你們

金門家扶募大專新鮮人助學金 旅台金門女兒捐40萬助弱勢生

信義房屋社區一家「用愛陪伴礙」計畫　支持身障照顧者說出照顧的重量

相關新聞

王世堅、外送工會轟「左手換右手」要求公平會否准Grab併購foodpanda

Grab擬收購foodpanda台灣業務惹議。立委王世堅與全國外送產業工會今舉行「拒絕 Grab來台，維護公平競爭」記者會，反對併購案，要求公平交易委員依法否准此結合案，避免外送市場高度集中。王世堅強調，必須拒絕外送帝國吞噬台灣的外送市場，否則將嚴重影響外送員、商家、消費者權益，更可能引發國家安全、資料治理等風險。

停售自由座！台鐵新自強號8月周五至周日改全車對號座

因應暑期旅遊人潮，台鐵公司表示，將自8月1日至8月31日實施暑期疏運措施，8月的周五至周日，西部幹線EMU3000型自強號，改採全車對號座。

周四「大暑」周末變天？熱帶擾動不排除路徑北修

周四是24節氣的大暑，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，本周高溫炎熱，做好防曬，午後留意熱對流降雨變化。

國光客運今售票、取票全面暫停 僅1類人搭車不受影響

國光客運今年5月初搬遷公司機房、調整網路架構，導致資訊系統故障，造成民眾無法透過官網及LINE線上訂票，國光客運表示，為提升資訊系統，今天上午9時至下午6時共9小時，售票、取票系統將全面停止連線，但持電子票證搭車的旅客不受影響。

搭北捷紅線注意！信義東延段試運轉 平日列車微調

台北捷運信義東延段進入通車倒數，北捷公告，從7月23日起因應試運轉，列車由廣慈/奉天宮站發車，但不提供上下車，因此，平日尖峰部分列車將微幅調整1到2分鐘，提醒旅客注意班次及預留候車時間。

紅霞颱風將生成？粉專曝熱帶擾動可能路徑

紅霞颱風將生成？民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，熱帶擾動92W目前位於關島西方海域，持續發展整合中，預計未來幾天將受到太平洋高壓導引，逐漸朝西方移動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。