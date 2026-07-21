世展會資助人深入斯里蘭卡 跨越語言為資助童取台灣名字

台灣世界展望會日前邀請14名參與「兒童資助計畫」的資助人走訪位於斯里蘭卡深山的盧努格勒（Lunugala）計畫區，展開為期7天的關懷行之旅，與資助童相見歡。有的資助人以繪畫打破沉默，更跨越語言為資助童取台灣名字，也有資助人以棋會友拉近距離。

盧努格勒計畫區距首都可倫坡（ Colombo ）約8小時車程，由於地處偏遠、交通封閉 ，醫療、水資源等基礎建設落後，展望會2013年開始在當地服務，陸續改善社區供水系統、修建校園廁所、成立媽媽營養教室促進孩童健康，更協助家庭發展多元生計與可持續性農業。

資助人何侑樺參與「兒童資助計畫」長達20年，資助的15名孩子都是女孩，她說「孩子要接受教育才有未來，而女孩更是弱勢中的弱勢，所以我選擇幫助女孩。」

8歲的伊韓莎（Yehansha）在父母陪同下、與妹妹一起盛裝出席相見歡活動，看到一家人關係緊密，何侑樺頓時放心不少，拿出畫筆與圖畫紙與靦腆的孩子互動；伊韓莎畫了一隻鳥，何侑樺就照著畫了另一隻，指著兩隻鳥說，「這是你、這是我。」孩子完成大部分的畫作後，她在右上角畫上一顆太陽，整張圖畫因此更加完整。

最後，孩子用泰米爾語寫下名字，由媽媽翻譯成英文；何佑樺再以音譯為她取了個中文名字，「希望她記得自己有個台灣名字：伊—韓—莎。」

資助人黃映蕙在行前仔細看了資助童薩烏麗（Savuli）的影片和照片，發現她總是在下棋，於是找了大小適中的五子棋棋盤、把遊戲規則翻譯成英文附在包裝裡、上網查了五子棋的英文，現場手把手教薩烏麗下棋。薩烏麗的媽媽原本坐在黃映蕙斜前方看著他們，卻冷不防地低頭趴在桌上，「她再抬頭就是看著我，一直哭，然後透過翻譯跟我說，真的很感謝我。」

「原來這世界上真的有人需要我」黃映蕙分享，長達兩小時的相見歡，媽媽始終用感激的含淚雙眼看著她，「讓我忍不住也很努力地看著媽媽，想要把她記住…我想我一輩子都不會忘記她的眼神。」

台灣世界展望會自1998年開始在斯里蘭卡執行「兒童資助計畫」，陸續陪伴3個計畫區推動在地發展，在台灣資助人的愛心陪伴下走過2004年南亞大海嘯、2020年新冠疫情、2022年經濟危機、2025年迪特瓦氣旋等多次衝擊，透過「兒童資助計畫」匯集資助人每個月700元的款項，投入資助童所居住的社區發展，撐脆弱兒童穩定生活、接受教育，平均資助1名孩子，將有4名兒童因而受益，成為社區發展、轉變的無限希望。