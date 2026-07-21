外送專法今上路！外送合作契約範本來了 抽佣上限未規定

《外送員權益保障及外送平台管理法》（外送專法）7月21日正式上路，經濟部依授權公告訂定外送合作契約範本，明確規範平台業者與合作商家間的權利義務，就收費機制、契約變更及責任歸屬建立一致性規則。範本並未訂定抽佣比例上限，因經濟部擔心造成定錨效應。

經濟部商業署表示，隨著外送產業快速發展，合作商家與平台間的權利義務及費用等問題，逐漸成為各界關注重點，經濟部訂定契約範本，要求平台業者應於契約中明確揭示各項收費內容、計算方式及適用條件，並應清楚載明契約變更程序，確保合作商家於締約及履約過程中享有充分資訊與合理保障。

針對履約責任部分，經濟部指出，契約範本明定平台業者應負資訊揭露、訂單媒合及爭議處理責任，不得將風險不當轉嫁予合作商家；合作商家則應確保商品內容與品質符合約定。若發生訂單錯誤、遺失或配送瑕疵等情形，應依實際責任歸屬處理，避免由合作商家單方承擔非可歸責的損失。

在收費機制方面，經濟部說明，服務費用屬合作契約的重要交易條件，在契約中明定收費項目、金額或比例，並規範抽成佣金的計算基準及費用調整程序，以避免平台業者片面變更費用，導致合作商家無從因應。

至於抽佣比例上限，商業署認為，若明文規範上限，可能產生定錨效應，影響現行市場價格，且不同商家類型及通路條件差異大，難以單一標準一體適用，因此沒有訂定抽佣比例上限。

契約範本要求平台業者建立合理爭議處理機制，並應於契約中載明處理流程及方式，以確保合作商家明確知悉處理流程，並使雙方在爭議發生時有所依循。同時，對於交易資料及營業資訊的蒐集與使用，也應符合相關法令，避免不當利用，保障商家經營資訊安全。