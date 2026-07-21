聯馥食品輸入法國乾酪大腸桿菌超標 食藥署要求退運或銷毀並逐批查驗

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符食安規定品項共13項，其中一批聯馥食品股份有限公司報驗的法國乾酪，因大腸桿菌超標，需退運或銷毀。食藥署統計近半年來，受理報驗法國乾酪1461批，檢出不合格6批，均為大腸桿菌不合格，該署已針對法國乾酪調升邊境抽驗比率至加強抽批，抽驗率為20%至50%。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，聯馥食品股份有限公司報驗的法國乾酪，每公克檢出大腸桿菌最確數介於150至1100，且5個樣品皆檢出病原性大腸桿菌陽性，依規定，大腸桿菌於乾酪類，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數為10到100之間，但不得有任何一個樣品的檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數為100，病原性大腸桿菌則不得檢出。

劉芳銘指出，食藥署針對同產地、同號列產品近6個月內累計2批不符合的「聯馥食品股份有限公司」在邊境採逐批查驗，抽驗比例為100%，另，今年1月13日至7月13日止，受理法國的其他乾酪，報驗1461批，檢驗不合格6批，不合格率0.4%，檢驗不合格原因為大腸桿菌及病原性大腸桿菌不合格，已自今年6月9日起至8月20日止，在邊境針對法國的其他乾酪採加強抽批查驗。

3批中國大陸輸入食品容器具，檢出蒸發殘渣及氯仿可溶物不合格，須退運或銷毀。第1批及第2批分別為業者「禾益佳股份有限公司」及「苔曙企業股份有限公司」報驗中國紙盒，以正庚烷於25℃放置1小時，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣54ppm及172ppm，氯仿可溶物44ppm及142ppm，依規定，以紙類為原材料者，溶出試驗蒸發殘渣超過30ppm者，其氯仿可溶物標準應為40ppm以下。

第3批是由輸入業者「全海通有限公司」報驗的中國烘焙紙，以4%醋酸於95℃放置30分鐘，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣35 ppm，依規定，溶出試驗應符合「金屬合金類-與食品直接接觸面為合成樹脂塗漆者」之規定，以4%醋酸於95℃放置30分鐘，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下。

劉芳銘指出，食藥署針對「禾益佳股份有限公司」及「苔曙企業股份有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%；針對「全海通有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗率為20%至50%。