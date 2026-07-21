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醫界聯盟基金會呼籲：失智防治應由疾病照護轉向早期篩檢與精準治療

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
冷泉港生技蕭育民總經理（左起）、台灣臨床失智症學會徐榮隆理事長、資誠生醫產業林冠宏主持會計師、衛福部呂建德次長、王正旭立法委員、醫界聯盟基金會林世嘉執行長、安立璽榮生醫陳泓愷董事長、新旭生醫張明奎董事長、磁量生技楊謝樂總經理合影。醫界聯盟基金會／提供
冷泉港生技蕭育民總經理（左起）、台灣臨床失智症學會徐榮隆理事長、資誠生醫產業林冠宏主持會計師、衛福部呂建德次長、王正旭立法委員、醫界聯盟基金會林世嘉執行長、安立璽榮生醫陳泓愷董事長、新旭生醫張明奎董事長、磁量生技楊謝樂總經理合影。醫界聯盟基金會／提供

台灣醫界聯盟基金會21日表示，台灣正式邁入超高齡社會，聚焦失智症如何從「疾病照護」轉向「早期篩檢與精準治療」，而台灣早期篩檢、精準造影、新藥開發的整體價值鏈上，都已有完整布局和競爭潛力，加上已取證新藥如衛采Lecanemab可治療早期患者，未來更應推廣早期篩檢來強化防治。

醫界聯盟基金會日前在亞洲生技大會上舉行「失智症防治模式轉型」特別論壇，立法委員王正旭出席致詞表示，失智政策綱領已擴大到金融、交通、勞動與司法等領域，共有13個部會協力，將加速法制化以保障失智者權益；衛福部次長呂建德表示，全台65歲以上長者已達468萬人、失智盛行率約8%，政府正依「健康台灣」推動10年長照計畫，布建共照中心與失智據點，並指示食藥署加速新藥與新技術審查；資誠會計師林冠宏強調，失智症不只是疾病，更是龐大的社會與公共政策課題。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉在專題演講指出，台灣65歲以上失智人口約35萬、將於2041年成長至68萬，且近65%病人是有藥可醫的輕度和極輕度，但現行制度的延後診斷將放大照護成本；她呼籲建立以血液檢測與Tau PET為核心、可規模化的早篩體系，將病人及早導入精準診斷與治療。

台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆說明，抗類澱粉蛋白新藥（如衛采製藥已上市之Lecanemab）可清除腦內類澱粉，在研究中顯示用藥3個月起即有改善、18個月約68%病人轉為陰性，並延緩約27%認知退化（亞洲族群約24%），同時改善病人日常功能，但僅適用早期患者，也因此更凸顯早篩生物標記分流的重要。

新旭生醫董事長張明奎強調，應將失智症檢測之介入點由症狀期前推至生物期來爭取更多時間優勢，發表於重要期刊的多項研究已指出，tau蛋白是預測病程發展與惡化的關鍵指標；而新旭之Tau PET造影劑18F-APN-1607已進入3期，能分期輕度認知障礙與阿茲海默症，並準確區分多種tau病變，另開發可清除腦內tau與Aβ病理聚集的蛋白降解劑，兼顧診斷與治療。

冷泉港生技總經理蕭育民指出，血漿pTau217可在症狀出現前5至20年偵測風險，該公司之Quanterix Simoa超靈敏單分子平台，靈敏度較傳統ELISA高逾千倍、可達fg/mL等級，pTau217判別效能AUC高達0.95，居各項標記之冠。

磁量生技總經理楊謝樂介紹該公司免疫磁減量（IMR）量子感測血檢，該技術以奈米磁珠搭配超導量子干涉元件（SQUID）與單一抗體設計，可偵測多種病理蛋白，重複性CV小於5%；檢測套組涵蓋阿茲海默症的Aβ40/42、Tau、pTau181/217與帕金森氏症的α-突觸核蛋白。

安立璽榮生醫董事長陳泓愷則發表鎖定與降低神經發炎的enrupatinib，神經發炎已被納入阿茲海默症的生物學定義，enrupatinib能選擇性調控與疾病相關的微膠細胞；其2期已臨床認知測驗改善之個案，已獲美國FDA孤兒藥資格，下一步將推進美國多中心、隨機雙盲的2b期試驗。

失智症 王正旭

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