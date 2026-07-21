王世堅、外送工會轟「左手換右手」要求公平會否准Grab併購foodpanda

Grab擬收購foodpanda台灣業務惹議。立委王世堅與全國外送產業工會今舉行「拒絕Grab來台，維護公平競爭」記者會，反對併購案，要求公平交易委員依法否准此結合案，避免外送市場高度集中。王世堅強調，必須拒絕外送帝國吞噬台灣的外送市場，否則將嚴重影響外送員、商家、消費者權益，更可能引發國家安全、資料治理等風險。

王世堅指出，Uber已經是Grab的主要股東，具有實質控制力，兩邊也簽署了互不競爭協議，一旦Grab收購foodpanda台灣業務，將可能造成市場高度集中，甚至形成「實質壟斷」。他痛批，Uber日前宣布與foodpanda母公司Delivery Hero達成收購協議，交易金額高達數千億元，現在又由Grab接手foodpanda台灣業務，等於「左手換右手」。

王世堅說，他堅決反對次此併購案，呼籲公平會依法嚴格審查，不能讓平台經濟走向寡占，否則最終受害的將是消費者、商家及第一線外送員。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，根據資策會最新研究報告，在五家潛在接手台灣外送市場的企業中，Grab適格性加權總分僅47分，排名最後；報告並指出Grab與Delivery Hero結合後所造成的限制競爭不利益，遠高於整體經濟利益，公平會就應該依法否准，而不是以附加條件「方便企業壟斷」。

台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪說，目前Uber Eats在台登記資本額僅約新台幣2500萬元，但平台對店家抽成高達30%至38%，若以台灣外送市場年產值突破千億元估算，每年平台收取的服務費及佣金高達數百億元。當市場只剩少數平台甚至單一利益共同體時，消費者優惠將逐漸消失、店家抽成可能持續提高，外送員也將失去平台間的議價空間，最後遭殃的是基層勞工、小店家。他也提及，近期做過調查，近9成的外送員都反對此併購案。

中央大學資訊管理系副教授葉羅堯則從國家安全、監管有效性、數位主權三面向提出示警。他說，Grab曾於部分東南亞市場與華為建立技術合作，即使業者強調合作未涵蓋台灣市場，但在全球統一的系統架構下，主管機關仍可能難以持續驗證台灣版本App是否完全排除華為相關技術元件與第三方SDK，國安風險仍有待釐清。

葉羅堯進一步指，Grab曾表示台灣用戶資料主要儲存在新加坡，近期再對台灣資料治理提出在地化承諾，但相關承諾是否落實仍有賴公平會要求其提出具有法律拘束力的承諾，並建立追蹤及查核機制。且未來foodpanda若納入Grab，外送、支付、叫車及地圖等跨平台數據將可能整合成跨平台使用者輪廓分析能力，恐衍生個人資料保護、資訊安全及數位主權等風險。

全國外送產業工會、王世堅呼籲Grab收購foodpanda台灣業務案，不只是單純的企業併購，更牽涉市場競爭、勞動權益、資訊安全及國家利益，要求公平會應以全民利益為最高考量，依法否准本案，守住台灣外送市場公平競爭的最後一道防線。

經濟部投資審議司司長蘇琪彥回應，此案將透過勞動部、數發部、國安會等相關單位聯審；公平會服務業競爭處處長胡祖舜則強調，此案已立案，30天內會做出決定，而且實質影響力絕對是審查重點。