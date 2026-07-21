拇指關節退化連瓶蓋都擰不開 微細動脈栓塞術助緩解疼痛

拇指基底關節炎常見於40歲以上族群，尤其好發於停經後女性，患者可能因長期反覆使用雙手，逐漸出現拇指根部疼痛、僵硬及握力下降，嚴重時連開瓶蓋、轉門把等日常動作都受到影響。台北慈濟醫院表示，近年發展的「微細動脈栓塞止痛術」，可透過阻斷慢性發炎形成的異常微細血管，減少疼痛訊號傳遞，提供不願長期服藥或接受手術患者另一項治療選擇。

63歲王女士因工作經常需要端拿物品，平時也喜歡插花、手作，長年反覆使用雙手，近年逐漸出現雙側拇指根部疼痛，經診斷為拇指基底關節炎。

她起初僅偶爾感到痠痛，之後症狀逐漸加重，連開瓶蓋、轉門把、穿衣服及擦拭物品都感到吃力，握力也明顯下降。王女士曾服用止痛藥緩解不適，但不希望長期依賴藥物，也不願接受手術，經轉介至台北慈濟醫院放射診斷科醫師呂佳虹評估後，接受微細動脈栓塞止痛術，術後疼痛大幅改善，日常生活及工作負擔也明顯減輕。

呂佳虹表示，手部退化性關節炎相當常見，其中又以拇指基底關節炎最常見，尤其好發於停經後女性。國外研究顯示，約有四分之一女性可能出現手部關節炎問題，通常在40歲後陸續發生。

隨著年齡增長，加上長期端拿重物、插花、繪畫或進行其他反覆捏握動作，都可能加速關節磨損與退化。患者常見症狀包括拇指基底部疼痛、僵硬及握力下降，嚴重時會影響開門、轉瓶蓋及拿取物品等日常活動。

呂佳虹說明，關節長期發炎時，周圍會增生異常微細血管，並伴隨新生小神經形成，持續傳遞疼痛訊號。微細動脈栓塞止痛術可分為導管型及直接注射型，醫師透過超音波及血管攝影導引，將栓塞物質注入異常血管，使其逐漸閉塞，進而減少疼痛訊號。

療程採局部麻醉進行，侵入性低，約30分鐘即可完成，患者當天即可返家。正常血管會自行恢復通暢，異常增生血管則會逐漸消失。不過，這項治療主要目的在於減輕疼痛及改善生活品質，無法讓已退化的關節恢復原狀。

呂佳虹指出，微細動脈栓塞止痛術適合不希望長期服用止痛藥、接受增生注射後效果有限，或不願接受手術的患者。多數病人在治療後一周內可感受到疼痛改善，效果會隨時間逐漸顯現，甚至持續進步數個月。

止痛效果一般可維持6個月至2年，但仍會因個人體質而異。若治療後持續過度使用關節，異常血管可能再度增生，疼痛也可能復發。呂佳虹建議，民眾若出現手部關節長期疼痛，已影響工作或生活，應及早就醫評估，選擇適合的治療方式，避免症狀持續惡化。