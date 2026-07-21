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國光客運今售票、取票全面暫停 僅1類人搭車不受影響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國光客運今天上午9時至下午6時共9小時，售票、取票系統將全面停止連線，但持電子票證搭車的旅客不受影響。聯合報系資料照
國光客運今天上午9時至下午6時共9小時，售票、取票系統將全面停止連線，但持電子票證搭車的旅客不受影響。聯合報系資料照

國光客運今年5月初搬遷公司機房、調整網路架構，導致資訊系統故障，造成民眾無法透過官網及LINE線上訂票，國光客運表示，為提升資訊系統，今天上午9時至下午6時共9小時，售票、取票系統將全面停止連線，但持電子票證搭車的旅客不受影響。

國光客運說，提升資訊系統，7月21日上午9時至下午6時，辦理階段性機房搬遷及維護作業，讓原有網路服務功能如加值作業等更趨穩定。而維護期間將中斷售票系統連線，屆時全台臨櫃窗口、自動售票機、三大超商、網路訂票、LINE PAY、LINE OA、LINE PAY MINI、KLOOK、KKDAY、萬達通APP，以及信用卡刷卡、電子票證加值等服務都將暫停，但持電子票證搭車的旅客不受影響。

國光客運說，對號座旅客若已完成購票並取票，可依原班次、座號搭車；若已訂位但尚未取票，建議於7月20日前完成取票，或於當天依現場「無票旅客應變機制」，以電子票證或投現方式搭車，再持原已付款車票至車站辦理退票。

至於未事先購票的旅客，國光客運表示，可於售票窗口以現金購買「無對號自由座票」，或是直接刷電子票證、投現搭車；持社福卡旅客，則須先至售票窗口完成過卡扣點，再持登車聯搭車。

國光客運提醒，凡持有7月21日上午9時至下午6時發車車票的旅客，如需退票，可全額退費，免收手續費；若使用信用卡購票，則須待系統維護完成後，或於7月27日前攜帶原車票及信用卡，至各車站窗口辦理退票。

國光 國光客運

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