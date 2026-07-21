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赴韓狂吃炸雞配燒啤！30多歲醫膝蓋劇痛 每晚爬去廁所才知痛風

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出，痛風已不再是中老年人專利，只要有家族病史，加上高普林飲食、飲酒、熬夜和長期脫水，年輕人同樣可能發作。示意圖／Ingimage
醫師指出，痛風已不再是中老年人專利，只要有家族病史，加上高普林飲食、飲酒、熬夜和長期脫水，年輕人同樣可能發作。示意圖／Ingimage

不少人以為痛風是中老年人的專利，發作時一定是大腳趾腫痛，不過神經外科醫師李政穎分享自身經歷指出，他赴韓國進修期間，幾乎每晚都因膝蓋劇痛無法行走，甚至只能爬著去廁所。起初他以為是久站、工作開刀太累或天氣寒冷所致，直到返台抽血發現尿酸值達8.1 mg/dL，才驚覺可能是急性痛風發作。

李政穎在臉書粉專「李腦師卡好－神經外科李政穎醫師」發文表示，當時他前往韓國進修3個月，白天在醫院接受高壓訓練、學習最先進的手術技術，晚上則經常跟著指導老師聚餐，炸雞、烤五花肉、韓牛、章魚等韓國美食幾乎天天上桌。

除了豐盛料理，聚餐時也少不了韓國常見的「燒啤」。由於指導老師酒量很好，李政穎不好意思滴酒不沾，因此每天晚上都會乾上好幾杯。雖然每次聚餐結束回到宿舍時，身體並沒有明顯異狀，但到了半夜起床上廁所，膝蓋便會突然劇烈疼痛，不但完全無法彎曲，甚至連站都站不起來，「最後只能扶著牆，甚至用爬的去廁所」。

李政穎回憶，隔天早上還得先吞下一顆消炎止痛藥，才能繼續前往醫院參與手術。這種情況在進修期間反覆發生，讓他一度懷疑是白天站得太久、開刀太累，或韓國天氣寒冷造成關節不適。直到妻子問他「會不會是痛風？」，返台後前往醫院抽血檢查，才驚覺是急性痛風發作。他回頭檢視在韓國期間的生活，發現每天的飲食和生活習慣，幾乎集齊了所有可能誘發痛風的因素，因此下定決心開始戒酒。

李政穎表示，妻子提醒的當下還仗著自己30幾歲很年輕，「痛風不是阿伯才會得嗎？」。如今他以自身經驗提醒，痛風發作不一定會讓「大腳趾腫得像麵龜」，膝蓋、腳踝、腳背甚至手肘，都可能成為第一次發作的部位。此外，痛風並非老年人專利，若本身具有相關體質或家族病史，再加上高普林飲食、飲酒、熬夜及脫水，年輕人同樣可能發作。

本站報導，近年痛風等代謝疾病已不再局限於中老年人，也逐漸向年輕族群蔓延，臨床上更曾接獲年僅8歲的痛風病例。專家指出，痛風與3大不良生活習慣有關，包括高普林高糖飲食、長期熬夜及缺乏運動，家長也可能把兒童身體疼痛等警示當作「成長痛」，呼籲要小心留意身體變化，並及早改善飲食與生活習慣，遠離代謝疾病。

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